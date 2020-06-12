全國技術士技能檢定准考證6月16日起寄發 7月3日前更正資料

109年度第2梯次全國技術士技能檢定准考證將於6月16日起寄發，勞動部勞動力發展署技能檢定中心特別提醒應檢人，不同梯次之各考區考場可能不盡相同，務必於收到准考證後，詳實核對應考資訊，實際測試地點以准考證通知地點為準，應檢人需格外注意、切勿跑錯試場而影響應試。（若原填寫之測試考區無法容納報檢人數或考區因故異動時，將另行安排測試地點。）

技術士技能檢定目前照原訂期程舉行，惟因應「COVID-19」（新冠肺炎）疫情，參加技術士技能檢定注意事項說明等相關訊息，請隨時至技能檢定中心網站最新消息項下參閱。

另外就身心障礙者或符合特殊教育法第3條障礙類別者，依規定於報名時申請相關協助措施之准考證，加註有「提供口唸」或「提供應考服務」之提醒文字，符合申請相關協助措施規定之應檢人，於准考證寄送日起至學科測試當日止，可至受理報名單位網站查詢通過審核之服務項目。

發展署表示，考生如發現准考證上的姓名、身分證統一編號、職類、級別、免試別及申請協助措施之提醒文字等，有任一欄與原報名資料不同而須更正者，心須於7月3日前電洽受理報名單位財團法人技專校院入學測驗中心基金會（服務電話：0800-360-800）辦理資料更正。

若遲至7月1日仍未收到准考證時，團體報名者請洽團報單位；個別報名者請洽受理報名單位財團法人技專校院入學測驗中心基金會（服務電話：0800-360-800）。為使應檢人安心參加測試，如准考證在測試前毀損或遺失，可至受理報名單位網站列印「准予考試證明」，或測試當日攜帶附有相片足資證明身分之國民身分證、護照、全民健康保險卡或駕駛執照之身分證明文件於各試場服務台申請補發。