廠商注意了！職災人數飆高 這行業下半年勞檢量加一倍

台商回流，工業區處處可見興建廠房熱潮，雖然帶動鋼鐵業業績，但是趕出貨造成今年光上半年，就有七名工人發生職災身亡，占職災死亡人數25%，占比飆高到去年6倍，勞動部今（12）日宣布，下半年將強化鋼鐵業勞動檢查，勞檢量增加一倍，尤其是屢次發生重大職業災害的事業單位，列為高職災及高危險廠場，將增加抽查及檢查密度，督促業者強化防災作為。

勞動部表示，今年因為台商回流，各工業區廠房都在趕工，鋼鐵業需求高，業者也趕工出貨，以致上半年鋼鐵業職業災害走高，迄今已發生七件重大職災，造成七人死亡，主要是設備維修保養作業捲夾災害、吊掛作業物體飛落災害、堆高機作業物體倒塌災害為主。

勞動部統計，去年及前年鋼鐵業職災死亡人數只有3人，占整體製造業職災死亡人數才4%，但今年上半年已經占25%，飆高六倍。為督促鋼鐵業強化防災作為，勞動部即日起將加強實施勞動檢查，從原本600場次提高一倍到1200場次，查察業者作業現場各項設施缺失，保障勞工安全。

勞動部表示，鋼鐵製造包含冶煉、鑄造、軋延、擠型及伸線等製程，容易發生火災、物體飛落、被撞、切割捲夾及物體倒塌等災害，具有高危害性。去年經實施輔導及檢查，於107年及108年職災死亡人數均降至3人，惟今年上半年鋼鐵業發生之職災已造成七名勞工死亡，為進一步督促業者加強防災作為，因此將請各勞動檢查機構展開強力檢查，嚴格要求鋼鐵業者做好安全管理及防護設施。

勞動部指出，鋼鐵業接連發生職業災害，管理階層顯然輕忽職業安全管理，有嚴重缺失。因此針對屢次發生重大職業災害或長期漠視職業安全衛生之事業單位，列為高職災及高危險廠場，派員實施抽查及增加檢查密度，對於有違反事項者即從嚴處以停工及罰鍰處分，並追究管理階層之相關責任，以督促事業單位落實廠場防災工作，確保勞工安全及健康。