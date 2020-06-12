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這本「白皮書」點出台灣數位國際人才發展藍圖五大方向

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
「數位國力-人才循環大聯盟白皮書」今（12）日發表，總統蔡英文親自出席發表會，並由國發會主委龔明鑫代表接收人才循環大聯盟白皮書，白皮書也明確點出打造2030年台灣數位國際人才發展藍圖的五大方向。 圖／經濟部提供
「數位國力-人才循環大聯盟白皮書」今（12）日發表，總統蔡英文親自出席發表會，並由國發會主委龔明鑫代表接收人才循環大聯盟白皮書，白皮書也明確點出打造2030年台灣數位國際人才發展藍圖的五大方向。 圖／經濟部提供

「數位國力-人才循環大聯盟白皮書」今（12）日發表，總統蔡英文親自出席發表會，並由國發會主委龔明鑫代表接收人才循環大聯盟白皮書，白皮書也明確點出打造2030年台灣數位國際人才發展藍圖的五大方向。

包括：「建立人才循環的國家級政策」、「促進國際學術交流」、「善用已身處台灣的外國人才」、「鼓勵新創人才的自由循環」、「增加台灣職場中女性的參與率」，並強調深化台灣人才的國際視野，以建立台美產業人才鏈結機制，並展望扶植台灣產業提升與數位轉型，也共同重申台美深厚的合作關係。

總統蔡英文並於致詞中再次表達政府將爭取與培育國際上最頂尖的技術、研發和管理人才的決心，讓台灣產業的團隊能夠更加國際化，擁有全球競爭的視野和能力。透過國際人才循環交流、培養數位技能、強化雙語能力等方式，以強勁的產業實力，建立與世界更緊密連結的台灣。

美國在台協會處長酈英傑則期許人才循環大聯盟能培養更多精通數位科技的國際人才，未來將擴大把臺美產業同盟成功的合作模式推廣到全世界，讓更多志同道合的國家能一起加入產業國際合作生態鏈，透過提升台灣人才資產，帶動全國產業成長與升級，提升台灣國際影響力。

今日活動除發表人才循環白皮書外，亦由劉世芳會長擔任論壇主持人，邀請經濟部工業局局長呂正華、中華民國外貿協會董事長黃志芳、美國商會副會長邵駿崴(Tim Shields)、歐洲在台商務協會理事長尹容(Giuseppe Izzo)、中華民國全國工業總會常務理事侯傑騰、美國維吉尼亞大學教授林夏如，探討台灣如何轉型成為國際人才。

同時，現場還有超過20家重點產業、研究單位、公協會代表到場，共同支持人才循環交流理念，包含台灣微軟、美光、Dell、AWS、中華民國全國工業總會、電機電子工業同業公會、台北市電腦商業同業公會等，顯見國際人才循環的議題獲得各界高度重視。

經濟部表示，人才循環大聯盟白皮書，匯集了國際產、官、學、研等各界對於人才循環的意見以及產業的需求，分別就新創發展、女性數位經濟賦權、學術與教育交流、延攬國際人才等面向，探討台灣和理念相近經濟體之間的人才交流會面臨到的行政、監管與法律等障礙，提出切實可行的解決方案，期透過相關建議與分析，解決產業人才落差議題，進而發展台灣重要人力資產與擴大台灣國際影響力的目標。

大聯盟 中華民國 經濟部

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