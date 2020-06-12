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各國陸續解封、遞延需求湧現 聯強對下半年樂觀

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導
聯強今天舉行股東常會，由董事長苗豐強及集團總裁杜書伍主持。記者蔡銘仁／攝影
聯強今天舉行股東常會，由董事長苗豐強及集團總裁杜書伍主持。記者蔡銘仁／攝影

聯強（2347）今（12）日舉行股東常會，今年無董事改選，由董事長苗豐強和集團總裁杜書伍主持，會中通過去年財報及盈餘分配案，並修改公司章程中發行特別股條文。聯強執行精實及敏捷計畫顯現效益，去年全年稅後純益68.2億元，每股純益（EPS）4.09元，為2011年以來獲利新高；通過每股配發現金股利2.6元，為2015年以來最多。

聯強2020第一季無懼新冠肺炎疫情，獲利逆勢成長，單季稅後純益18億元，年增率近7%，EPS為1.08元。 杜書伍指出，第一季受惠遠距工作、學習需求，主要成長動能來自筆電、顯示器等產品，整體筆電銷售額較去年成長達14%，為歷年少見，其他類別沒有成長，甚至還衰退。

聯強累計今年前五個月合併營收1,157億元，年減13.5%。杜書伍預期，第二季因部分終端市場封城，如美國、印度、泰國等還沒完全解封的區域營運較不佳，但中國大陸、香港、台灣、澳洲等地狀況不錯，整體業績可能稍微受到影響，但第三季以後可望回溫。

聯強發言人杜書全也說，集團過往履行「三長兩短一直」策略，朝多區域、多品牌、多類別方向發展，讓整體營運不至於因單一國家而有大影響，平均下來影響相對穩定，相對表現可以比較穩健，疫情現在慢慢趨穩，各國慢慢解封，業績可望逐月變好，下半年整個或將回到正常狀況，目前樂觀以對。

聯強近年大走精實計畫，成效逐步反映在業績上，今年精實和敏捷，仍為集團發展主軸，同時對接上下游，自行開發軟體、設計模組，將流程透明化，全面強化管理流程進程。杜書伍表示，下半年開始上下游對接連線的效益會更大，到今年底前營運機制會有大的躍升，效益會自然呈現在業績跟獲利上，「現在基本功做好，就有機會往上跳。」

看到全球資通訊景氣，杜書伍認為，產業整體成長是剛性必然的方向，只是需求有時會位移、不會消失，整體來看是放心的，IT市場的消費力道應會比原先預期好。中長期來看，聯強過去幾年內部著手進行大數據等整合，持續強化競爭力、拉高競爭的門檻，可望逐漸發揮效果，有助其在市場中增加市場份額。

聯強集團總裁杜書伍認為需求會遞延，但不會消失，隨著各國陸續解封，對下半年展望樂觀。記者蔡銘仁／攝影
聯強集團總裁杜書伍認為需求會遞延，但不會消失，隨著各國陸續解封，對下半年展望樂觀。記者蔡銘仁／攝影

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