玉山金控股東會 董座黃永仁：自己健康狀況99分
玉山金控董事長黃永仁少露面，今（12）日出席玉山金控股東會，面對小股東關心，他說「自己健康狀況99分」，說是最近健康報告告訴自己。
黃永仁也強調玉山金控關心高階經理人健康，按照玉山金控提供的福利，符合年齡者最少每兩年、三年就會健康檢查。
玉山金控今日舉行股東會，會中順利通過改選第七屆董事，總共改選12位董事，包含5錫獨立董事，當選名單包含玉山金控董事長黃永仁、總經理黃男州等人。
玉山金控今年1月發行40億元非累積次順位金融債，票面利率1.45％，面對小股東詢問發行40億元金融債原因，玉山金控回應，按照目前玉山金控體質，發行40億元金融債允當。
而對於近期美國聯準會（Fed）維持低利率水準，玉山金控總經理黃男州指出，目前玉山掌握美元資金充裕，現階段央行降息、美國也降息，淨利息收入難免受到降息影響。
但黃男州也強調，央行總裁楊金龍已經在立法院質詢時，表達台灣環境並不適合負利率或零利率，認為短時間台灣不可能有負利率現象，但玉山金會持續注意整體變化。
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