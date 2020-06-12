玉山金控股東會 董座黃永仁：自己健康狀況99分

行政院長蘇貞昌日前核定5年177億元的「台灣顯示科技與應用行動計畫」，行政院科技會報辦公室今在行政院會報告相關細節，蘇貞昌表示，我國5G及人工智慧物聯網（AIoT）基礎環境已逐漸成形，消費者將更重視逼真、高度臨場感的互動體驗，再加上美中貿易戰及疫情衝擊所帶來產業鏈的重組，此刻正是顯示科技產業尋求創新突破的最好時機，因此必須和產業共同協力，發展具特色、差異化的高附加價值產品，讓顯示科技與應用，成為下一波產業成長的新動能。

2020-06-11 12:25