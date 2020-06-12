泰福-KY法說加持 股價早盤相對抗跌

泰福-KY（6541）執行長趙宇天，以視訊方式對外說明公司進度。正處於重送FDA藥證審核階段的TX01，明年第二季將可迎來美國藥證；另外，在美國製造產品推波助瀾之下，泰福-KY美國廠的投資，搭上這波美國製造發展趨勢。法說會行情發酵，在台股重挫200多點，泰福-KY股價表現相對抗跌，早盤股價一度還逆勢上漲來到48.7元、上漲1.4%。

泰福生技的發展，猶如倒吃甘蔗，趙宇天博士表示，泰福現在既有的產品規劃，正朝向取得藥證的方向前進。非常有信心TX01及TX05，可以按照時程達成目標。

美國政府目前積極推動使用美國製造的產品，泰福早已在美國打下基礎，而在政府鼓勵，民間樂意使用美國製造產品的推波助瀾下，美國製造已成了勢必發展的趨勢，將使得泰福產品更具有競爭力。

在公司產品線方面，正處於重送FDA藥證審核階段的TX01，今年三月與FDA開會過後，預計今年第四季重新送件，在FDA六個月審查期後，明年第二季將可迎來美國藥證，而已遞件申請之加拿大藥證也會同步取得，明年第三季就能上市銷售。以目前美國已有之公開資料來說，舉例TX01市占率9%，則預期3年內銷售額約4千萬美元。

至於目前正在臨床人體試驗第三期，已收案完成之TX05，六月初已與FDA開會討論CMC走向，預計明年第二季申請藥證，2022年第二季取得藥證，第三季上市銷售。雖然全球陷入新冠肺炎疫情衝擊，不過對於泰福現階段臨床試驗的影響不大。就TX05目前美國市場來看，舉例TX05市占率7%，則預估三年內銷售額約一億三千萬美元。

至於產學合作的新冠肺炎疫苗，趙宇天表示，台灣泰福在六月中就能完成小型抗原生產，提供給奈力生醫，進行奈米載體包覆，八月前可開始進行至少兩種動物試驗。此項疫苗未來主要市場會在美國，也計畫在美國生產，而泰福已在美國奠定生產基地，占有地利之便。