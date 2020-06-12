東洋股東會 東洋、林榮錦訴訟戰火延燒

東洋（4105）今天股東會，小股東對於東洋跟林榮錦的訴訟案提出多項問題，現場小股東有人表達支持東洋捍衛股東權益提出訴訟；針對股東各種提問，主席林全也提出疑問，如果股東問的問題已經有立場或是影響到公司營運機密，會傷害到其他股東權益，根據議事規則，主席也裁示議案採用投票表決。

晟德集團董事長林榮錦遭前東家東洋控告背信案纏訟多年，二審在高院宣判林榮錦獲判無罪，東洋已經決定將上訴到底；這場訴訟戰火今天延燒到東洋股東大會，現場有多位股東對於此案提出多項正、反意見，也有股東認為司法案件不應該在股東會中討論，小股東還是支持公司捍衛股東權益。

林全也直接指出，公司進行訴訟也是不得的情況，主要是為了捍衛股東權益，今天來的股東成員當中，有些是訴訟方的委任律師，今天還來了6位律師代表股東出席，但雖然是股東身份，也不能在股東會現場試探公司的營業機密。