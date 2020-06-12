慘澹！紡織、工具機業者零訂單 籲經部加碼第二波紓困

「振興三倍券」已拍板定案，餐飲旅宿、觀光飯店、夜市商圈準備動起來搶商機。但，台灣中小企業聯合輔導基金會董事長賴坤成示警表示，包括紡織業、工具機業者恐需要政府更加大力道的紓困，因為受到歐美疫情影響，不僅被抽單情形相當嚴重，也沒有新訂單，業者計畫串連向經濟部申請第二波針對特定個別產業的「加碼紓困」。

對此，經濟部工業局長楊志清今（12）日表示，經濟部會向產業進行深入了解，因為每一家廠商的狀況不一，通盤了解後，再進行整體性評估，研究第二波針對特定個別產業「加碼紓困」的可能性。

賴坤成表示，近日積極南下傾聽產業界心聲，中、南部工具機業者因歐美疫情尚未復甦，需求減少的斷鏈、斷料、抽單情形相當嚴重。此外，紡織業情況更不樂觀。

賴坤成指出，同樣受到全球需求降低影響，只要歐美品牌一抽單或者訂單遲遲不下來，紡織業相關原料包括紗、染料…，少說至少就有10、20個廠商受牽連，而且這些廠商多是一年前就已備好料，如今突然面臨抽單，新訂單又遙遙無期的情況下，甚至已有部分廠商因為此波疫情損失而產生糾紛。

賴坤成表示，紡織業本就屬於微利行業，此波新冠肺炎疫情衝擊劇烈，特別是受到歐美消費力大降影響，全球市場萎縮情形嚴重，沒訂單確實是殘酷的現實。

賴坤成表示，除了低率貸款的提供和薪資的補貼外，目前紡織業者和工具機業者也正計畫串連起來，向經濟部工業局申請特定個別產業的加碼紓困，並期待政府也能夠幫忙想辦法，帶著紡織業者和工具機業者拓展新市場和新訂單。

根據經濟部工業局的最新資料顯示，截至6月11日「製造業及技術服務業艱困事業薪資及營運資金補帖」已核准8,214件，受惠員工數達307,552人，已發放77.2億元。

經濟部官員指出，「製造業及技術服務業艱困事業薪資及營運資金補帖」申請期間自即日起至7月31日，經濟部共編列197.1億元，預計至少可補助30萬名以上企業員工，目前經費尚有餘度，有需要的企業可把握時間申請。