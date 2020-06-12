用電大戶條款認定 有變數

「用電大戶條款」草案四月預告期滿，但各界意見難以聚焦，至今仍遲未上路，經濟部能源局昨召開產業研商座談，初步提出四大方向，加入草案修正討論。其中，規畫納入「二年檢討適用對象條款」，未來誰會被認定為用電大戶，還有變數。

美國商會前天發表「二○二○台灣白皮書」，建議台灣政府將「用電大戶條款」公告後延後二年實施；儘管有綠能業者盼盡快上路，經濟部能源局坦言，此案各界意見難聚焦，企業與非營利團體對於要求契約容量五千瓩以上用電大戶、須在五年內建置契約容量百分之十的綠電，各有不同意見。

經預告期間意見蒐集彙整，能源局指出，草案將維持「適用對象不變、緩衝期維持五年」之原則，但將有四項調整重點：一、維持契約容量五千ＫＷ以上之電力用戶，但於法規加入二年檢討適用對象條款。二、維持五年緩衝期，但訂定分年目標，例如三年內完成百分之五十，五年完成百分之一百。

三、針對法規上路前已經設置綠能的用電大戶，其義務量可享折扣。能源局說明，針對用電場所屋頂既有設置或出租之案例，得以其裝置容量扣抵義務量，最高可抵百分之二十；折抵後，還可適用三年內義務量再打八折、四年內義務量再打九折等早鳥優惠。四、將按照各類再生能源容量因數，分別計算購買綠電額度。

能源局強調，維持用電大戶門檻為契約容量五千ＫＷ以上之電力用戶，主因此舉影響戶數較少，約五○六戶、也就是三百家企業，但其涵蓋全國總電力售電量占比高達百分之四十九點六，估計未來再生能源設置義務量可達一ＧＷ，故維持原標準，作為「優先推動」對象，建立示範案例後，再於二年內檢討適用對象是否擴大。