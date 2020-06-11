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總統府：徐斯儉接國安會副秘書長、曾厚仁接外交部政次

經濟日報 / 記者鄭鴻達／即時報導

總統府發言人丁允恭今（11）日表示，蔡英文總統任命國安會副秘書長蔡明彥出任駐歐盟代表，現任外交部政務次長徐斯儉則將接任國家安全會議副秘書長，現任駐歐盟代表曾厚仁大使則將接任外交部政務次長，現任外交部政務次長謝武樵擔任駐英國代表；此外也聘請台灣科技大學資工系特聘教授李漢銘出任國安會諮詢委員。相關人員將陸續到任新職。

丁允恭表示，鑑於國際局勢快速變遷，特別在疫情衝擊下，如何加速拓展與國際社會更多實質的互動與合作，進而強化台灣的國際地位，鞏固國家安全，將是國家邁向新一階段發展的要務，蔡總統期待即將出任新職的國安、外交團隊成員全力以赴，共同為國家開創新局。

新任駐歐盟代表的蔡明彥，為現任國家安全會議副秘書長，蔡是英國倫敦大學國王學院戰爭研究所博士，曾擔任大陸委員會諮詢委員、國防安全研究院董事、遠景基金會董事，及中興大學國際政治學研究所所長，專精於國際戰略與外交政策研究，且嫻熟於國家安全事務。

新任國家安全會議副秘書長徐斯儉，為現任外交部政務次長，徐是美國哥倫比亞大學政治學博士，曾任民主基金會執行長、清華大學中國學程副教授，對區域與國際情勢有深入瞭解，且在外交實務工作上表現傑出。

新任駐英國代表謝武樵為現任外交部政務次長，曾擔任駐俄羅斯、泰國代表處代表，長期服務於外交體系，是卓有歷練的資深外交人員。

新任外交部政務次長曾厚仁，為現任我國駐歐盟兼比利時代表，是美國維吉尼亞大學國際關係學博士，曾任總統府副秘書長、國安會副秘書長、駐愛爾蘭代表、駐帛琉大使，對外交與國安事務都有深厚經驗。

新任國家安全會議諮詢委員李漢銘，為台灣科技大學資訊工程系特聘教授，是台灣大學資訊工程系博士，為知名資訊安全專家。

國安會 歐盟 英國

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