南山人壽公益服務獎 表揚得獎通訊處 從保障規劃到關懷社會 義工團隊全面守護幸福

過去幾個月，許多人為了降低疫情感染風險，減少外出，當中也包含失智症患者，南山人壽關注失智防治照護議題，與各縣市失智共照中心合作，投入失智症家庭支持服務。南山人壽舉辦的「南山人壽公益服務獎」2019年度得獎名單出爐，有3個業務中心及15個通訊處，從三百多個義工團隊中脫穎而出。

「南山人壽公益服務獎」實踐保險是「公益服務業」的核心價值。當面臨風險時，每一張保單能發揮安定人心、守護保戶，是一份公益；而每一份關懷社會、扶助弱勢的愛心，也是公益。在2019年特別聚焦失智關懷服務，包括舉辦失智症認識與防治健康講座、協助合作醫院失智門診就醫引導、失智日照中心復健課程陪伴等，讓失智症家庭不至於扛著沉重的大石，踽踽獨行。

2019年度的得獎團隊中，陽光通訊處在萬芳醫院長期投入義工服務，連續12年獲得公益獎肯定，而在高雄市立聯合醫院擔任義工的前一通訊處也累積獲獎8次，處經理李淑雲表示，與夥伴一起為客戶建構人生保障，就是做公益，她也加強業務員的醫療觀念，讓義工不僅是公益服務，還能捍衛保戶健康。

從爆發新冠疫情後，南山人壽的義工在醫院及社區公益服務暫緩，但3萬多名業務員對600多萬客戶的關懷未曾停止，甚至有逾16,000名業務員自願加入政府的紓困政策宣導行列，估計至少有7,000名業務員，在通過志工認證後，成為「紓困國家隊」的成員，亦為民眾最堅實專業的後盾。

根據南山人壽慈善基金會統計，2019年南山人壽有逾6,500人次的義工投入各項醫療關懷服務及活動，總計服務16萬人次以上，其中最大的服務亮點就是失智關懷，從北到南有41個南山人壽的通訊處，如：前豐、苗栗文山、羅東興東、林森、聯興、又新、安遠以及中壢百億等，公益服務獎的精神，是鼓勵在發揚保險觀念之外，齊心為公益服務事業努力，而此次獲獎的雙興通訊處總監廖清宏也認為，能用意外及健康醫療險和產險保障，來照顧客戶幸福，加上參與義工服務，對保險業務員來說，意義非凡。