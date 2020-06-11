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前五月對東協出口衰退 貿易局：疫情衝擊 新南向持續

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導

經濟部今（11）日表示，今年全球經濟皆深受新冠肺炎疫情影響，我1月到5月對東協國家出口減少，主因東協國家多採封城鎖國措施、歐美終端市場需求疲弱及國際原物料價格下跌等因素所致，不過，除我國外，日韓對東協的出口同樣大幅衰退。

經濟部指出，由於新冠肺炎疫情蔓延，東協國家多採封城鎖國措施，投資生產活動減緩，加上歐美終端市場需求疲弱，且國際原物料價格下跌，致使東協國家減少從我國進口零組件及半成品，其中以石化、紡織品及基本金屬等品項跌幅較大。

但是，與日韓相較，今年4月份日本出口東協衰18.27%，韓國衰退33.01%，減幅皆高於我國；累計今年1至4月我出口東協增加0.9%，依然優於日、韓兩國之-6.51%及-5.69%，經濟部強調，我國產品在東協市場相對仍具競爭力。

經濟部說明，我商布局東協國家也已有重大成果，例如在鋼鐵、電子、汽車零組件、綠能等領域，隨著美中貿易摩擦持續及疫情蔓延，全球經濟已趨向區域化及短鏈化，顯見新南向政策是正確的政策也符合國際貿易發展的大趨勢，台商也有意加速移轉海外生產基地之需求，以分散投資風險，打入當地供應鏈。

至於投資保障部分，經濟部表示，從推動新南向政策以來，已完成與菲律賓、印度、越南等三國更新投保協定（BIA）並生效執行，為台商因應國際經貿情勢及移轉海外生產基地，適時提供協助及保障。

另外，我國對中國大陸出口成長，則因疫情後衍生零接觸遠距需求，國際持續對台灣的網通產品、積體電路、記憶體等產品及中間財，有相當的需求，加上大陸近幾個月已陸續復工，因此近月我對陸出口持續增加。

東協 經濟部 疫情 新南向

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