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聯準會零利率延續 擁抱現金最危險

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導
聯準會主席鮑爾表示，沒有考慮過升息。 路透
聯準會主席鮑爾表示，沒有考慮過升息。 路透

美國聯準會重申維持目前的超低利率水準到2022年底，市場看好資金浪潮再度來襲，投資人提前搶進各類資產，帶動股、債市齊步走揚。法人表示，在長期零負利率環境下，「現金為王」將是最危險的事，建議投資人應把握這一波資金效應，分散布局股票、債券資產。

聯準會本周召開6月利率決策會議，雖然維持現行利率水準在0~0.25%不變，但強調未來完全沒有考慮升息的選項，目前逼近零利率水準將維持到2022年底。在聯準會最新利率聲明公布後，市場對於今年底的隱含利率預期，已經從上周的0.048%進一步降低到0.039%。

第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示，聯準會聲明傳達一項重要的訊息，即「現金為王」將是最危險的事！儘管疫情造成的經濟損傷，需要一段時間才能回復元氣，但逼近零利率的水準，手上如握有過多現金，將會被通膨蠶食，購買力降低，唯有投資，才有機會保值。

從會後美國股、債市動向觀察，那斯達克科指數衝破一萬點大關，創歷史新高，而美國10年期公債、投資等級債都同步走高，顯示資金持續搶進各類資產。

葉菀婷表示，疫情對企業造成的影響，先前已反應在股價中，隨著政府積極重啟經濟、資金行情帶動下，市場揮別負面情緒，股市出現正向輪漲格局，美股未來震盪走高的可能性大，特別是美股競爭核心的AI人工智慧、醫療科技等創新產業，將扮演多頭主力。

除了股市之外，第一金美國100大企業債券基金經理人許書豪表示，聯準會降息、購債一起來，讓公債殖利率往0靠攏，投資級債因為債信品質與公債相當，卻享有較佳的收益性，利差空間將吸引保守或穩健型資金的青睞，投資人應伺機布局。

美國聯準會 公債 疫情

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