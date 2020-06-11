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「用電大戶條款」有變數 經部規劃四方向修正

經濟日報 / 記者林于蘅／台北即時報導

美國商會昨（10）日發表白皮書，建議台灣政府將「用電大戶條款」公告後延後二年實施。針對各界意見難以聚焦，經濟部能源局今（11）日召開「用電大戶條款」產業研商座談，大動作規劃四方向草案修正討論，其中，納入「二年檢討適用對象條款」，也就是說，未來誰會被認定為用電大戶，恐還有變數。

經濟部能源局指出，草案調整有四項重點：一、維持契約容量5,000KW以上之電力用戶，但，將於法規加入兩年檢討適用對象條款。二、維持五年緩衝期，但訂定分年目標，例如三年內完成50%，五年完成100%等。

三、針對法規上路前已經設置綠能的用電大戶，其義務量可享折扣。能源局說明，針對用電場所屋頂已既有設或出租之案例，得以其裝置容量扣抵義務量，最高可抵20%；折抵後，還可適用三年內義務量再打八折、四年內義務量再打九折等早鳥優惠。

四、將按照各類再生能源容量因數，分別計算購買綠電額度（如太陽光電1,250度／KW、陸域風電2,500度／KW、離岸風電3,750度／KW）。能源局表示，此舉為呼應各界建議，考量各類再生能源容量因素差異，以綠電額度參數回歸所選購之再生能源類別計算；將再搜集各界意見，並與地方政府協商，調處競合之處。

用電大戶條款自公告以來，至4月已期滿但仍遲未上路，因各界意見難易聚焦，企業與NGO團體對於要求契約容量5,000瓩以上用電大戶須在五年內建置契約容量10%的綠電，仍有不同意見，考量新冠肺炎疫情趨緩，能源局安排會商尋求共識。

綠電 再生能源

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