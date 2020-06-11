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台商回流、根留台灣等方案線上就博會 7月登場

經濟日報 / 記者陳素玲／台北即時報導

勞動部協助畢業生就業，除了發給就業獎勵金外，今年雖受疫情影響，暫時取消實體就業博覽會，目前正與各專院校合作，同步舉辦北、中、南三場線上就業博覽會，廠商釋出3萬多個職缺，協助畢業生繳上找工作。目前正規劃針對台商回流、根留台灣等三大方案的線上就博會，預計7月上線，未來還有三場實體博覽會，連同轉職者都有機會找到好工作。

勞動部表示，往年畢業季期間，勞動力發展署各分署都會與轄區大專院校聯合舉辦校園徵才活動，但今年因為疫情影響，實體徵才活動都取消，因此勞動力發展署改與大專院校聯合舉辦線上就業博覽會，畢業生找工作，反而可以不用南來北往，線上求職更方便。

勞動力發展署表示，針對應屆畢業生的北、中、南就博會，北部是進行到19日為止，中部與南部都是到24日止，三場總計有3萬個以上職缺。例如勞動力發展署北基宜花金馬分署就與轄區16所大專校院聯合舉辦「北基宜花地區大專校院聯合線上就業博覽會」共有500多家企業，釋出1萬多個工作機會，目前正熱烈進行中。

第二階段登場的是，因應投資台灣三大方案的廠商需求，規劃大型線上徵才活動，預計7月推出，三大方案分別是「歡迎臺商回台投資行動方案」、「根留臺灣企業加速投資行動方案」、「中小企業加速投資行動方案」，上述三大方案廠商將針對用人需求釋出職缺，提供更多工作機會，此項就博會不會限新鮮人，有意轉換跑道者都可把握機會。

發展署表示，除了上述就博會，發展署五大分署也會在8、9月各舉辦一場線上就博會，持續提供職缺給求職者。待疫情過後，則有三場實體就業博覽會登場，一波接一波活絡就業市場。

徵才活動 大專 疫情

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