台商回流、根留台灣等方案線上就博會 7月登場
勞動部協助畢業生就業，除了發給就業獎勵金外，今年雖受疫情影響，暫時取消實體就業博覽會，目前正與各專院校合作，同步舉辦北、中、南三場線上就業博覽會，廠商釋出3萬多個職缺，協助畢業生繳上找工作。目前正規劃針對台商回流、根留台灣等三大方案的線上就博會，預計7月上線，未來還有三場實體博覽會，連同轉職者都有機會找到好工作。
勞動部表示，往年畢業季期間，勞動力發展署各分署都會與轄區大專院校聯合舉辦校園徵才活動，但今年因為疫情影響，實體徵才活動都取消，因此勞動力發展署改與大專院校聯合舉辦線上就業博覽會，畢業生找工作，反而可以不用南來北往，線上求職更方便。
勞動力發展署表示，針對應屆畢業生的北、中、南就博會，北部是進行到19日為止，中部與南部都是到24日止，三場總計有3萬個以上職缺。例如勞動力發展署北基宜花金馬分署就與轄區16所大專校院聯合舉辦「北基宜花地區大專校院聯合線上就業博覽會」共有500多家企業，釋出1萬多個工作機會，目前正熱烈進行中。
第二階段登場的是，因應投資台灣三大方案的廠商需求，規劃大型線上徵才活動，預計7月推出，三大方案分別是「歡迎臺商回台投資行動方案」、「根留臺灣企業加速投資行動方案」、「中小企業加速投資行動方案」，上述三大方案廠商將針對用人需求釋出職缺，提供更多工作機會，此項就博會不會限新鮮人，有意轉換跑道者都可把握機會。
發展署表示，除了上述就博會，發展署五大分署也會在8、9月各舉辦一場線上就博會，持續提供職缺給求職者。待疫情過後，則有三場實體就業博覽會登場，一波接一波活絡就業市場。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言