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行政院拍板5年177億元 發展顯示科技系統整合解決方案

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導

行政院科技會報辦公室今（11）日於院會報告「台灣顯示科技與應用行動計畫」，預計未來五年由政府投入新台幣177億元，推動結合顯示科技與零售、交通、醫療和育樂等領域，發展系統整合解決方案，以實現「Beyond Display-透過新興顯示科技與應用建構2030智慧生活」願景。

科技辦指出，顯示科技是我國相當重要且具有優勢的產業，結合顯示科技與零售、交通、醫療和育樂等領域，發展系統整合解決方案，將有助於打造新技術、新應用，以及新商業模式。而去年科技產業產值佔GDP8%，從業人口有15萬人，不管是大尺寸或中小尺寸，電視或車用面板，台灣產品出貨量都在全球舉足輕重。

科技辦表示，然近年來中國大陸大幅擴產，使全球顯示科技產業面臨激烈競爭，例如日韓已逐步朝向發展高階產品，掌握關鍵設備與材料，台灣顯示器產業聯合總會(TDUA)提出，若我國無因應對策，預估到2030年將面臨產值下滑5,000億元，就業人口流失5萬人的困境。

科技辦表示，蔡總統就職演說提及六大核心戰略產業，第一項就是「強化資訊及數位相關產業發展」，其中顯示科技產業扮演重大角色。「台灣顯示科技與應用行動計畫」以既有優勢為基礎，聚焦零售、交通、醫療和育樂等四大垂直應用領域，讓顯示科技不再只是一塊塊的面板，而是無所不在的人機介面互動體驗，使我國顯示科技產業持續居國際領先地位。

科技辦預估，到了2030年，我國的顯示技術解決方案市佔率將為全球第一，系統方案輸出產值全球領先，智慧顯示相關供應鏈產值達2.5兆元，創造特殊差異化產品提升附加價值及台灣國際競爭力。

行政院長蘇貞昌裁示指出，在上周院會通過經濟部提報七年100億元的 「高科技研發中心--大A+計畫」時，他提到希望打造台灣成為亞洲「高階製造、高科技研發、半導體先進製程」等中心，也已在上個月核定四年177億元的「台灣顯示科技與應用行動計畫」。

蘇揆表示，藉此，盼在台灣顯示科技既有的優勢基礎下，聚焦「零售」、「交通」、「醫療」和「育樂」等四大應用領域，發展先進顯示技術與應用系統、促進面板與半導體的跨產業合作，持續發揚台灣兩大兆元產業，使台灣這些先進科技產業，繼續居國際領先地位。

車用面板 半導體 新台幣

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