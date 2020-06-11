高鋒全力衝業績不配發股利 沈國榮向股東致歉

高鋒（1510）今（11）日召開股東常會，不配發股利。因受到全球景氣變動，美中貿易戰影響，沒辦法配發股利給股東，和大高鋒集團董事長沈國榮向所有股東致歉，今年全力衝業績，希望力拚損益兩平。

高鋒董事長沈國榮指出，去年因為美中貿易戰影響，機台的出貨量減少，今年初又有新冠肺炎影響，這些都對工具機產業造成衝擊，這不只是高鋒的問題，這兩年許多的機械業都相當辛苦。

工具機一直是所有產業最後復甦的產業，如果今年10月看不到景氣回升，復甦速度就要延到明年。高鋒2018年營收還有27.37億元，去年不到19億元，今年業績要努力維持去年就水準。

高鋒通過去年度營業報告書及決算表冊，因為去年虧損2820萬元，每股稅後虧損0.26元。沈國榮表示，機械業連續遭受美中貿易及疫情挑戰，這兩年相當辛苦，雖然已經很努力縮小虧損，但沒有配發股利給股東還是要跟所有股東說「真歹勢」。

高鋒2017年及2018年營業額都還有超過27億元，一個月營收平均有2.3億元，然而，2019年衰退到19億元附近，單月平均營收剩下1.5億元，高低差異達到0.8億元。近日經濟部還召見機械、零組件公會開會，瞭解這些產業訂單能見度，但似乎還看不到底部。

前5月營收6.55億元，年減超過2成，歐美逐步解封，疫情影像漸漸淡化，希望接下來逐漸回升，全年營收努力朝跟去年水平努力，目前來看，市場認為今年10月有機會觸底反彈，如果屆時沒有看到，那就要延長到明年。