用電大戶條款遲未上路 經濟部今、明開協調會凝聚共識

用電大戶條款遲未上路，有鑒於新冠肺炎疫情趨緩，經濟部能源局將於今、明（11日、12日）二天召開大型協調會，有產業場亦有公民場，希望透過大家一起坐下來談談的方式，儘快邀集各方凝聚最大共識，讓用電大戶條款趕緊上路。

經濟部能源局表示，今、明二天的會議研商，主要是希望持續與各利害關係人溝通，並作為已於3月2日預告「一定契約容量以上之電力用戶應設置再生能源發電設備管理辦法」草案的修正參考。

再生能源發展條例明定，用電大戶須設置一定比例再生能源，相關條款草案已於4月預告期滿，不過卻遲遲未見正式上路。

主因是4月草案預告期滿時，企業與NGO團體都對於是否要求契約容量5,000瓩以上用電大戶須在5年內建置契約容量10%的綠電，有不同意見，需尋求共識，但又遇到新冠肺炎疫情攪局，上路時程才會有所延宕。

如今疫情已趨緩，也大解封了，經濟部能源局趕緊召開會議來協調各方意見，盼能獲得最大共識，趕緊讓用電大戶條款上路。