快訊

疑課業壓力大！10歲女童排隊量體溫 遭淡江高中生持刀刺傷背部

用電大戶條款遲未上路 經濟部今、明開協調會凝聚共識

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

用電大戶條款遲未上路，有鑒於新冠肺炎疫情趨緩，經濟部能源局將於今、明（11日、12日）二天召開大型協調會，有產業場亦有公民場，希望透過大家一起坐下來談談的方式，儘快邀集各方凝聚最大共識，讓用電大戶條款趕緊上路。

經濟部能源局表示，今、明二天的會議研商，主要是希望持續與各利害關係人溝通，並作為已於3月2日預告「一定契約容量以上之電力用戶應設置再生能源發電設備管理辦法」草案的修正參考。

再生能源發展條例明定，用電大戶須設置一定比例再生能源，相關條款草案已於4月預告期滿，不過卻遲遲未見正式上路。

主因是4月草案預告期滿時，企業與NGO團體都對於是否要求契約容量5,000瓩以上用電大戶須在5年內建置契約容量10%的綠電，有不同意見，需尋求共識，但又遇到新冠肺炎疫情攪局，上路時程才會有所延宕。

如今疫情已趨緩，也大解封了，經濟部能源局趕緊召開會議來協調各方意見，盼能獲得最大共識，趕緊讓用電大戶條款上路。

疫情 再生能源 經濟部 綠電

延伸閱讀

元大銀行數位新生活運動 海外債券線上下單功能大解封

美商會 促務實解決美豬美牛

美國商會 要求保證十年供電無虞

資金回台新規 有利老牌創投

相關新聞

美商會 促務實解決美豬美牛

美國商會昨發表「二○二○台灣白皮書」，美商會會長金奇偉一開頭就稱讚台灣防疫成為表率，「台灣是世界上最安全的地方。」對蔡政...

2至4月受雇員工大減6.6萬人

主計總處昨公布四月受雇員工統計結果，新冠肺炎疫情除了持續對內需型服務業造成嚴重影響，也擴及製造業，受雇員工單月總共淨減少...

美豬美牛議題…龔明鑫：會持續與美方溝通

美國商會昨發表「二○二○台灣白皮書」，國發會主委龔明鑫昨表示，美商會去年提的建議，有十一項被政府採納並解決，打平二○一八...

美國商會 催動台美FTA

台北市美國商會昨（10）日發表「2020台灣白皮書」，美商會會長金奇偉表示，台美關係現正處於歷史高點，呼籲美方強化對台經...

美國商會 要求保證十年供電無虞

台北市美國商會昨（10）日發表的「2020台灣白皮書」中表示，為順應台灣本土企業的擴張，以及吸引更多外國投資，台灣政府有...

4月受僱員工 減3.5萬人

主計總處昨（10）日發布4月薪資概況，4月全體受僱員工經常性薪資為42,132元，年增0.91％，受到企業實施減班休息影...

單月離職數創11年新高 疫情3個月受僱員工淨減6.6萬

主計總處今（10）日公布4月工業及服務業薪資調查結果，新冠肺炎疫情4月除了持續對內需型服務業造成嚴重影響，也擴及製造業，...

七年最低增幅 4月薪資42,132元、年增0.91％

主計總處今（10）日發布4月薪資概況。4月全體受僱員工經常性薪資為42,132元，年增0.91％，為近七年來最低增幅；加...

美商會籲務實討論美豬美牛 龔明鑫：持續與美方溝通

台北市美國商會今發表「2020台灣白皮書」，國發會主委龔明鑫也受邀出席。美商會在白皮書中指出，台美雙方積極評估台美雙邊貿...

影／美國商會發表白皮書 龔明鑫：台美關係越來越好

台北市美國商會今天發表「2020台灣白皮書」，聚焦在後疫情時代的重振準備，台北市美國商會建議，許多相關部會之間的溝通，需...

美豬美牛成FTA最大難題 龔明鑫：持續與美方溝通

台北市美國商會今（10）日發表「2020台灣白皮書」，美商會會長金奇偉表示，台美關係現正處於歷史高點，美商會也在白皮書中...

美國商會：新冠疫情賦予台灣重新爭取企業投資的機會

台北市美國商會今（10）日發布「2020台灣白皮書」，聚焦在後疫情時代的重振準備，提醒台灣當世界經濟不振，非常仰賴國際貿...

熱門新聞

文化部宣布加碼「藝FUN券」 每份600元可看電影、買書

被指「信用卡太多」核卡失敗 他揭薪資大家秒懂：難怪銀行怕

鬆綁！金管會宣布進銀行不用再強制戴口罩

新台幣強彈逾1.5角 站上29.6字頭

萬元紓困金納近百萬出家人？ 衛福部今做出解釋

藝文振興券為什麼不發紙本票券？專家認為這點很聰明

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。