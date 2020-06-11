2至4月受雇員工大減6.6萬人

主計總處昨公布四月受雇員工統計結果，新冠肺炎疫情除了持續對內需型服務業造成嚴重影響，也擴及製造業，受雇員工單月總共淨減少三點五萬人，是金融海嘯後十一年來最高。據主計總處統計，今年二至四月、台灣疫情最嚴重的時期，整體受雇員工累計淨減少六點六萬人。

據主計總處統計， 四月底全體受雇員工，含本國籍、外國籍全時員工及部分工時員工，人數為七百九十二點七萬人，較上月底減少三點五萬人，主要為疫情影響因素；與過去同期比較，這是金融海嘯以來首次負成長，且單月減少人數也創下金融海嘯後最高。金融海嘯後，二○○九年二月曾經單月減少近五點六萬人。

四月受雇員工縮水狀況，仍以住宿及餐飲業受疫情影響最嚴重，月減一點二萬人，批發零售業、藝術與休閒服務業各月減六千和五千人。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣指出，前幾個月服務業受影響最大，二月以來住宿及餐飲業累計蒸發四點五萬人，批發零售業少了一點三萬人，藝術及休閒服務業則減少六千三百四十三人；但到了四月，疫情影響擴大到製造業，紡織、成衣與皮革減少三千人，汽車零組件減少兩千人，代表傳產的生產端已經受到衝擊。

薪資方面，四月經常性薪資平均四萬兩千一百卅二元，比去年同期增加百分之○點九一，是六年來同期年增幅度最低。主計總處表示，受疫情影響，服務需求降低，包括航空運輸業、教育業、其他服務業薪資月減幅度較高，分別減少百分之三點三、百分之一點六，與百分之一點二八。