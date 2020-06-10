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台南永康驚傳大學生遭砍殺送醫 被害人全身多處刀傷

警訊！前五月出生人數較死亡人數少9,149人

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導

今年人口持續拉警報，根據內政部今（10）日最新出爐的戶口統計資料顯示，今年累計前五月出生人數65,513人，死亡人數74,662人，自然成長率為負成長千分之0.93，前五月出生人數較死亡人數少9,149人。

值得注意的是，今年以來，從1月到5月，各月出生人數都少於死亡人數，等於是一路「生不如死」，今年整體人口自然成長狀況堪慮。

專家學者原本預計去年全年出生人數就會少於死亡人數，但去年12月出生人數突然飆高，使去年全年人口自然成長驚險躲過負成長命運，然而今年能否避開黃金交叉，躲過「生不如死」，目前看來並不樂觀，學者專家日前曾直言，今年出生人數將面臨「17萬保衛戰」。

整體而言，台灣目前新冠肺炎疫情看來掌控得宜，對於死亡人數的干擾較小；對出生人數是否有影響？雖疫情讓不少人無處可去，只好待在家，增加伴侶間增產報國的機率，不過疫情衝擊經濟，也有不少員工被迫減班休息，也未必有心情「做人」，若結婚對數也因疫情受到波及，連帶也將減少下一年的出生人口。

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