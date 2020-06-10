行政院擬五年投入177億元 推顯示科技系統整合解決方案

行政院科技會報辦公室預計明（11）日將於院會提出「台灣顯示科技與應用行動計畫」報告案，未來預計由政府在五年內投入新台幣177億元，與產業界積極合作，推動結合顯示科技與零售、交通、醫療和育樂等領域，發展系統整合解決方案。

科技辦指出，去年行政院召開「智慧生活顯示科技與應用產業策略會議（SRB）」，並在會後開始收斂相關計畫，行政院長蘇貞昌約在兩周前核定本行動計畫，科技辦也將在院會報告計畫內容，主要是針對SRB會後結論的人才、技術、場域三大方向。

行政院發言人丁怡銘說明，科技是我國相當重要且具有優勢的產業，政府和產業將共同努力，結合顯示科技與零售、交通、醫療和育樂等領域，發展系統整合解決方案，將有助於打造新技術、新應用，以及新商業模式。

據了解，行政院根據去年SRB會議後的結論，由科技辦規劃出行動計畫，預計在未來五年，由政府投入177億元預算來推動，以實現「Beyond Display-透過新興顯示科技與應用建構2030智慧生活」願景。