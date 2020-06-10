11年來最慘！4月全體受僱員工人數大減3.5萬人

主計總處今（10）日發布4月薪資概況，4月全體受僱員工經常性薪資為42,132元，年增0.91％，受到企業實施減班休息影響，為近七年最低增幅。4月全體受僱員工較上月底大減3.5萬人，為11年來最大的單月減幅。

主計總處統計，4月底全體受僱員工人數為792.7萬人，與去年同月相比，今年4月底全體受僱員工人數減少4,000人、年減0.05%，為金融海嘯以來首次負成長。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣指出，受疫情影響，全體受僱員工單月就掉了3.5萬人，寫下2009年金融海嘯以來最大減幅的紀錄。其中，以住宿及餐飲業、製造業分別減少1.2萬人、7000人較顯著，批發零售業、藝術娛樂及休閒服務業也減少6,000人及5,000人。

主計總處表示，今年1月底全體受僱員工仍高達799.3萬人，但自從疫情爆發以來，2月至4月全體受僱員工累計減少6.6萬人，以內需產業最嚴峻，住宿餐飲業的受僱員工就減少4.5萬人最多，批發零售業也減少1.3萬名員工次之，藝術娛樂及休閒服務業也減少了6,343人。

此外，觀察4月勞動市場動態，陳惠欣說，疫情影響已從內需服務業擴大至製造業，在2、3月時服務業首當其衝，製造業受僱員工仍持續增加，但卻在4月驟減7,000逾名受僱員工，是金融海嘯以來同期的最大減幅。

主計總處表示，製造業受僱員工減少的業別主要集中在紡織成衣、皮革製造業，合計減少3,000餘人，以及機械設備及汽車零件製造業也減少2,000餘人；陳惠欣坦言，4月勞動數據已反映疫情擴及我國傳產生產端運作，須留意後續各國鎖國政策及供應鏈的狀況。

不過，陳惠欣說，目前很明顯看出4月的勞動市場受到疫情影響較大，但隨著後續社交限制解封，評估內需方面會逐漸穩定，5月就業市場的衰退幅度可望減緩，但仍要看後續產業恢復的實際程度。