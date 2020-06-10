單月離職數創11年新高 疫情3個月受僱員工淨減6.6萬

主計總處今（10）日公布4月工業及服務業薪資調查結果，新冠肺炎疫情4月除了持續對內需型服務業造成嚴重影響，也擴及製造業，單月總共淨減少3.5萬受雇員工，是金融海嘯後11年來最高。據統計，今年2至4月已經累計淨減少6.6萬受僱員工。

據統計， 4月底全體受僱員工，含本國籍、外國籍全時員工及部分工時員工，人數為792.7萬人，較上月底減少3.5萬人，主計總處表示，主要為疫情影響因素，與過去同期比較，這是金融海嘯以來首次負成長，且單月減少幅度也創下金融海嘯後最高。金融海嘯後，2009年2月曾經單月減少近5.6萬人。

4月受僱員工人數仍以住宿及餐飲業受疫情影響最嚴重，月減1.2萬人，批發零售業、藝術與休閒服務業各月減0.6萬、0.5萬人。主計總處國勢普查處副處長陳惠欣指出，前幾個月在服務業影響最大，住宿及餐飲業累計蒸發4.5萬人，批發零售業少了1.3萬人，藝術及休閒服務業則減少6343人；到了4月，影響甚至擴大到製造業，紡織、成衣與皮革減少3000人，汽車零組件減少2000人，代表傳產生產端已受到衝擊。

薪資方面，經常性薪資平均4萬2132元，比去年同期增加0.91%，是6年來同期年增幅度最低。主計總處表示，受疫情影響，服務需求降低，包括航空運輸業、教育業、其他服務業薪資月減較高，分別為3.3％、1.6%與1.28%。