美股創高後能否續強 投顧：聚焦四大項表現

全球風險性資產自3月下旬以來強勁反彈，其中那斯達克生技指數、費城半導體指數及那斯達克指數均已再創歷史新高。富蘭克林證券投顧表示，歷經連兩個月亮麗漲勢，預期未來全球風險性資產走勢可能趨緩且震盪加大，第3季焦點將轉向實質的基本面復甦，聚焦四大項目，包括新訂單及就業改善情況，以及第2季財報及下半年財測展望。

富蘭克林證券投顧分析，由於金融市場已預先反應經濟復甦的樂觀預期，加上美國選舉前美中情勢消息面紛擾加劇、歐盟與英國針對脫歐後未來關係的談判進展停滯，任一消息面可能牽動投資人風險偏好迅速轉換，成為資金獲利了結的藉口。所幸目前全球央行將維持低利寬鬆政策，充沛的資金環境有助維繫景氣及金融市場表現，大幅減輕股市回測3月低點的壓力。

富蘭克林證券投顧表示，進入後疫情時代的投資環境，建議第3季採取「HOPE投資策略」，相較於4至5月反彈初期百花齊放的榮景，現階段債市投資須重視債信品質及是否具有政策支持，其中「High Quality高品質債」看好伊斯蘭債及可受惠聯準會寬鬆政策並強調精選持債的美元複合債，而因應股市漲高後的震盪風險，「Protection防護配備」首選低波動的美國政府債及全球債券型基金，避開低評級企業或國家遭降評或違約的風險。

另一方面，疫情改變全球經濟、企業營運及民眾生活型態，危機後的破壞式創新也應運而生，「Opportunities後疫情商機」看好美國生技及科技產業穩居長線趨勢主流，而全球央行積極印鈔寬鬆締造黃金產業的多頭行情，原油供需失衡調整提供天然資源產業操作機會，放眼「Emerging新興市場」當中，大中華與新興亞洲國家的防疫成果較為突出，近年來積極深耕於消費、科技數位化及健康醫療等新經濟產業發展，列為新興股市的布局首選。

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金經理人莫海迪．柯弗表示，雖然波灣產油國為主要的伊斯蘭教國家，但波灣地區債市對於油價的敏感度其實低於新興國家公司債和全球高收益公司債類別，以指數成份債為例，僅不到20%的波灣債券為能源和原物料相關產業，低於新興市場公司債的50%佔比。環顧波灣市場當中，多數國家早已進行經濟多元發展的改革，希望能降低財政上對石油收入的依賴。例如沙烏地阿拉伯、阿聯和巴林已經完成銷售稅制改革，卡達也已部份完成，阿曼和科威特則可望於2021年進行此改革，這些題材可望強化長期投資吸引力。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽認為，全球採取果斷、立即且經過精心設計的貨幣與財政政策，有助扮演協助個人和企業度過此次衰退並準備好迎接未來復甦的橋樑，但解封後的經濟復甦是一個持續演變的過程，仍須慎防個別債信降評或是V型反彈後的震盪風險。現階段強調精選持債，配置兼顧防禦與收益，減碼債信疑慮較高的商業不動產抵押債(CMBS)，網羅多元收益並嚴格控管風險。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯表示，本波疫情為數位轉型及其相關主題帶來巨大機遇，科技產業將是最大受惠者。在研發出疫苗之前，即使解除封鎖，輕度的社交隔離措施仍將持續，支持對數位服務的需求。而疫情過後，企業及消費者將繼續使用許多在疫情期間所使用的新數位服務及所學習到的技能，不但將促使創新者更深入的進行數位轉型，也將喚醒落後者對於數位轉型的需求。現階段加碼應用軟體及網路股，囊括人工智慧、雲端運算、電子商務、電子支付、5G通訊等投資主題，掌握數位經濟的龐大商機。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡‧麥可羅指出，本次新冠肺炎疫情讓全球體認到基因測序、數據分析、研發與創新的重要性，未來針對生技產業的政治攻擊可望減少，我們樂觀看待最終新冠病毒將獲得控制。再者，人口發展趨勢、新藥創新及醫學研究的突破都將推動醫療需求的增長，持續看好基因療法、精準腫瘤醫學、孤兒藥等有大量未滿足醫療需求的利基領域發展。

富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬‧蘭德認為，歷史上黃金一直是一種不受任何國家或金融體系束縛的資產，能夠在不確定性加劇時，提供相對的穩定性，因此黃金及黃金相關資產在多元化投資組合中有其重要性。隨著金價走揚，投資人更不可忽略金礦商的長期成長機會，這意味金礦商的收益和現金流將持續走高，有望推升獲利及股價。

富蘭克林坦伯頓天然資源基金經理人費德里．弗朗分析，OPEC+ 5月正式開始履行減產協議以及其他產油國自主減產，搭配疫情趨緩後全球各國逐步重啟經濟活動帶動原油需求回升，5月以來原油供需的基本面狀況有所改善，推升油價反彈走揚且動能強勁，看好產油國減產有助原油供需基本面改善，而能源類股歷經先跌後漲的劇烈震盪，目前史坦普500能源類股股價淨值比僅1.38倍，約為五年平均1.75倍的負1個標準差附近(彭博資訊，6/9)，若油價走勢能維持區間箱型整理，能源股有望持續上演評價面回升行情。

富蘭克林坦伯頓美國政府基金經理人保羅‧維克表示，聯準會的買盤將持續扮演房地產抵押債市的重要角色，有助於支撐機構MBS的表現。由於GNMA債受到美國政府的信用擔保，可即時收到本金及利息的支付，不像一般的企業債有信用風險。此外，GNMA債長期與主要風險性資產如美股、全球高收益債及油價都為低相關或負相關，且GNMA債過去十年的年化波動度僅有約2%，不僅低於美國公債，也遠低於全球高收益債及新興債指數的8%，將美國政府債納入投資組合有助降低整體波動風險。

富蘭克林坦伯頓全球債券基金經理人麥可．哈森泰博認為，全球各地陸續解封，但未來面臨的挑戰仍多，包括解封後的高失業狀況將會持續很長時間，繼而限制消費，而且等企業破產潮加劇，對勞動市場和景氣又將造成衝擊。在局勢仍然混沌時，團隊現階段先採取防禦策略，分享資金避風港和公債市場受惠央行降息的機會，並增加現金及美國國庫券等高流動性資產配置，等待市場有轉機時可快速進場。

富蘭克林坦伯頓大中華暨亞洲成長基金經理人莫家良表示，觀察過去十年左右新興市場產生許多結構性的變化，不論是央行政策或是財政政策、市場面改革等，新興市場經濟體的廣度與深度已大有進展，現階段投資主軸應鎖定長期趨勢性主題，包含消費升級、科技與數位化以及健康醫療等題材，亞洲市場在上述長期趨勢主題上投資機會較多，尤其中國目前正處於轉型至高收入國家的過渡期、有強勁的財政狀況、經濟結構往價值鏈上游邁進、新經濟產業比重較高，建議可作為新興市場布局首選。