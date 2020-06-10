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影／新任科技部長吳政忠：政策延續過去兩大方案
科技部長吳政忠就任後首度與媒體茶敘，強調會延續過去5+2產業創新，以及數位國家經濟創新方案兩大方案持續往前走，這兩大方案是建立在精準健康、數位轉型、資安卓越、半導體計畫、太空產業、以及先進網路建設等六項基礎上。
吳政忠表示像大家熟悉的人工智慧、5G都要跟產業相結合才能變成新的產業，才是成功的創新。科技部對內有科學與技術的佈局，搭配未來產業的需求，才能談對外賺取外匯，所以需要盤點跨部會的需求，這樣未來5到10年才會有競爭力。
至於因新冠肺炎疫情的振興方案排擠了科技預算，吳政忠表示會持續跟行政院爭取如何編列。
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