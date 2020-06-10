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七年最低增幅 4月薪資42,132元、年增0.91％
主計總處今（10）日發布4月薪資概況。4月全體受僱員工經常性薪資為42,132元，年增0.91％，為近七年來最低增幅；加計獎金及加班費等非經常性薪資後，總薪資平均為48,078元，年增0.65％。
主計總處說明，今年1至4月全體受僱員工經常性薪資平均為42,279元，較上年同期增加1.67%，總薪資亦較上年同期增加0.88%；剔除物價因素後，實質經常性薪資年增1.5%，實質總薪資年增0.71%。
就行業別經常性薪資變動觀察，航空運輸業、教育業、其他服務業受疫情影響，服務需求降低，致分別月減 3.30%、1.66%、1.28%；營建工程業亦因本月工作日數較少，月減1.16%。
總薪資部分，金融及保險業、電腦電子產品及光學製品製造業、用水供應及污染整治業因部分廠商本月發放績效獎金及員工酬勞（紅利），致分別月增19.89%、9.95%、9.19%；不動產業、機械設備製造業則受部分廠商上月發放獎金影響，致分別月減10.07%、4.62%。
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