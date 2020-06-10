滙豐台灣員工以線上創意活動 響應同志驕傲月

台灣同性婚姻合法化在上月立法甫滿一週年，這讓每年6月全球的「同志驕傲月(Pride month)」，對台灣而言來得格外有意義。儘管今年因疫情衝擊，讓全球多個相關慶祝活動取消，但滙豐集團特別選在今(10)日號召全球近30個市場一同參與「24 Hours of Pride」活動，連續24個小時由不同市場接力展開線上慶祝活動；滙豐(台灣)商業銀行亦響應集團，超過一百位主管與同仁在線上會議中排出愛心手勢，一同展現對於多元與包容(diversity & inclusion, D&I)價值觀的支持。

本次集團的「24 Hours of Pride」線上慶祝活動將從紐西蘭開始，跨越時區與市場，一路進行至加拿大。而滙豐台灣以「HSBC Love Without Borders」為主題，邀請所有員工一同參與慶祝活動，在台灣時間下午1-2點舉行的線上會議中，在視訊鏡頭前擺出愛心等手勢，或加入彩虹小物點綴，並和所有參與主管與同仁進行線上虛擬大合照，一同展現大家做為D&I最佳盟友(ally)的驕傲。

滙豐(台灣)商業銀行總經理陳志堅表示：「滙豐致力於推動D&I價值觀，並鼓勵所有同仁一同打造一個重視多元特點，包容更多想法的工作環境，不僅讓大家在工作中都能夠忠於自我，同事們的多元想法與觀察也能協助我們提供客戶更好的產品與服務。」

滙豐(台灣)商業銀行財富管理暨個人金融事業處負責人葉清玉親自為本次台灣的慶祝活動開場，指出：「儘管當前全球仍因疫情而面臨許多挑戰，許多市場也因而取消了實體慶祝活動，但24 Hours of Pride活動提供我們一個機會，以虛擬方式將同仁們聚集在一起，堅定展現我們對於D&I與LGBT+社群的支持，並鼓勵所有同仁一同成為D&I盟友，以自己生活中小小的改變與巧思，為我們的工作環境創造更大的多元與包容性。」

滙豐台灣將D&I精神與對LGBT+社群的支持實踐於多項員工福利中，以「無差異化福利制度」的實施，提供員工的同居伴侶(包含同性或異性伴侶)等同眷屬等級的福利，包括提供醫療補助、可參與員工協助方案以及公司舉辦之活動等；而同居伴侶關係中的員工在陪產假、喪假等假別同適用法定配偶之相關辦法，更提供員工等同產假長度之全薪收養假。