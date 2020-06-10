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美商會籲務實討論美豬美牛 龔明鑫：持續與美方溝通

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
台北市美商會今天發表「2020台灣白皮書」，國發會主委龔明鑫(左)中午到場與美國在台協會處長酈英傑(右)寒喧。記者杜建重／攝影
台北市美商會今天發表「2020台灣白皮書」，國發會主委龔明鑫(左)中午到場與美國在台協會處長酈英傑(右)寒喧。記者杜建重／攝影

台北市美國商會今發表「2020台灣白皮書」，國發會主委龔明鑫也受邀出席。美商會在白皮書中指出，台美雙方積極評估台美雙邊貿易協定，呼籲政府應更務實討論美豬美牛議題，龔也回應：「會持續與美方溝通。」

龔明鑫在會前受訪表示，美商會去年提的建議，有11項被政府採納並解決，台美關係是越來越好，今年台灣與美方財政部有簽合作協定，資金與融資上可以協助共同協助第三國基礎建設，防疫期間台美雙方也簽署了防疫聯盟，意味著台美之間的關係越來越好，彼此之間越來越密切，投資規模也越來越大。

美商會在今天發表的白皮書中也提及，台灣的防疫成果贏得國際上的敬意，美國對於與中國的互動情形感到失望，美政府正極力鞏固在印度太平洋區域的影響力，迫切尋求區域內的夥伴，因此美政府將進一步強化與台灣的經貿關係，宜積極評估推動台美雙方洽簽雙邊貿易協定。

對於台灣政府，美商會呼籲，應竭盡所能排除仍未冰釋的誤會，尤其是美豬、美牛議題，可把美豬美牛議題納入協商一部分，更務實看待以解決問題。

對此，龔明鑫也表示，大家都很關心這議題，政府也很注意，但這個階段仍在持續搜集各方意見，會持續與美方溝通。

美豬 美牛 龔明鑫

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