疫情衝擊！美國商會：用電大戶條款宜延後2年實施

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

關心台灣能源政策的台北市美國商會，在今（10）日發表的「2020台灣白皮書」中表示，為了順應台灣本土企業的擴張，以及吸引更多外國投資，台灣政府有必要保證未來10年能源供應無虞，因為用電量很高的製造業者仍質疑再生能源是否能如期滿足預定的20%用電需求，同時也應確保未來再生能源價格具有競爭力。

此外，因應新冠肺炎疫情衝擊，美國商會也進一步建議台灣政府，用電大戶條款宜公告後延後2年實施。

美國商會指出，新冠肺炎疫情，以及美中貿易衝擊，不只台商回流踴躍，此次台灣防疫成果受到全球矚目，相信會吸引更多外國投資。因此，計畫 2025年停止核能發電的台灣，絕對有必要確保將來10年能源供應無虞，且台灣政府應將2026年後太陽能和離岸風電專案計畫的價格競爭力視為主要能源政策目標之一。

美國商會在「2020台灣白皮書」提及，「降低燃煤、核能發電依賴度的步調，遠比我們提高新燃氣、再生能源發電量的速度要快，終結燃煤發電及核電，在某些情況是不可逆的」。

美國商會進一步呼籲台灣政府，針對再生能源應提出更詳盡的發展計畫，並定期與業界開會，討論計畫進度和偶發事件的處置對策。

同時，美國商會還提出，為確保低廉的綠色能源價格，2025年後的再生能源計畫應充分利用國際供應鏈市場，台灣政府不應要求或僅有限度的要求使用在地產品，這將進一步促成再生能源發電成本的降低，同時也將確保台灣策略型產業能夠滿足其使用再生能源的需求，並盡可能以最具成本效益的方式取得。

此外，美國商會還表示，肯定台灣政府為鼓勵使用再生能源，已於今年3月公布「一定契約容量以上之電力用戶應設置再生能源發電設備管理辦法」草案，該辦法要求特定產業的用電大戶在5年內達成用電總量10%由自行產生或購買的再生能源提供。但，面對新冠肺炎疫情對經濟帶來的影響，美國商會建議台灣政府法規公告後延後2年實施，讓產業有足夠準備時間來因應目前的經濟衝擊。

美國商會並指出，且該法規也應明確納入過去已完成、且已在運作的再生能源設備裝置容量的計算，並且不應限制用電大戶所設置的再生能源設備需自發自用。

再生能源 美國商會 疫情

延伸閱讀

哈佛指新冠肺炎去年夏末在中蔓延 華春瑩：出奇荒謬

新冠肺炎衝擊！日本航空7月砍班一覽表 只有飛成田

中醫治療本月納入新冠肺炎指引 平均8至10天可改善病情

影／美國商會發表白皮書 龔明鑫：台美關係越來越好

相關新聞

美國商會：新冠疫情賦予台灣重新爭取企業投資的機會

台北市美國商會今（10）日發布「2020台灣白皮書」，聚焦在後疫情時代的重振準備，提醒台灣當世界經濟不振，非常仰賴國際貿...

影／美國商會發表白皮書 龔明鑫：台美關係越來越好

台北市美國商會今天發表「2020台灣白皮書」，聚焦在後疫情時代的重振準備，台北市美國商會建議，許多相關部會之間的溝通，需...

美豬美牛成FTA最大難題 龔明鑫：持續與美方溝通

台北市美國商會今（10）日發表「2020台灣白皮書」，美商會會長金奇偉表示，台美關係現正處於歷史高點，美商會也在白皮書中...

為電力開發籌措資金 台電預定7月發行公司債117億元

台電表示，為籌措電力開發，昨（9）日經常務董事會通過，預定於7月中、下旬發行109年度第3期無擔保普通公司債117億元。

美國商會肯定我國改善投資 政院：持續改善、吸引外資

針對台北市美國商會今表示，2019台灣白皮書提出的82項議題有11項獲得改善，行政院發言人丁怡銘表示，感謝台北市美國商會...

調查：Q3景氣悲觀程度下降 企業徵才平均起薪優於去年

yes123求職網今（10）日公布「鼠年第三季景氣暨勞動市場趨勢調查」，調查發現，與第二季相比，企業對於第三季景氣，悲觀...

台電二期離岸風場 6月18日九度決勝負

台電二期離岸風場昨（9）日上午第九度開標，台電稱已有一家廠商投標，接下來將組成審查小組，對其進行資格及規格審查；若投標廠...

製造業投資額 首季小增6.4%

新冠肺炎疫情全球延燒，經濟部統計處今（10）日指出，今年第1季製造業營收年減5.2%，但製造業投資金額增加6.4%，主因...

安謀擬設AIoT基金 國發基金想參一腳

國發會副主委鄭貞茂昨（9）日表示，為符合國際潮流，近期將修改國發基金投資管理規則，除現有以股票投資新創事業，將新增可轉讓...

名家觀點／落實資安治理 官民當務之急

近日，國內多家重要的能源、科技公司，如中油、台塑、力成，在5月初接連遭到惡意網路攻擊。4月底衛福部疾管中心也曾傳出遭駭入...

前五月機械出口 減幅收斂

台灣機械公會昨（9）日發布今年前五月機械設備出口值為103.1億美元，較去年同期減少8.4%；若以新台幣計約3,100億...

工具機大廠 看好下半年表現

工具機大廠東台集團董事長嚴瑞雄昨（9）日表示，受到新冠肺炎疫情影響，台灣工具機產業景氣仍看不遠，只能一季一季看；但近期急...

熱門新聞

投審會通過！國巨收購美國基美 成全球第三大被動元件廠

為何台積電新廠蓋在苗栗而非雲林？ 網揭主因： 支援較方便

夏普可購樂攜手康那香 開賣口罩

劉德音掛保證 台積成長展望不變

三倍券能用ATM「領回2千現金」是小確幸？ 網嘆：越來越複雜

蘇貞昌參訪國光生技 囑託董座詹啟賢加快疫苗生產腳步

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。