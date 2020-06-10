疫情衝擊！美國商會：用電大戶條款宜延後2年實施

關心台灣能源政策的台北市美國商會，在今（10）日發表的「2020台灣白皮書」中表示，為了順應台灣本土企業的擴張，以及吸引更多外國投資，台灣政府有必要保證未來10年能源供應無虞，因為用電量很高的製造業者仍質疑再生能源是否能如期滿足預定的20%用電需求，同時也應確保未來再生能源價格具有競爭力。

此外，因應新冠肺炎疫情衝擊，美國商會也進一步建議台灣政府，用電大戶條款宜公告後延後2年實施。

美國商會指出，新冠肺炎疫情，以及美中貿易衝擊，不只台商回流踴躍，此次台灣防疫成果受到全球矚目，相信會吸引更多外國投資。因此，計畫 2025年停止核能發電的台灣，絕對有必要確保將來10年能源供應無虞，且台灣政府應將2026年後太陽能和離岸風電專案計畫的價格競爭力視為主要能源政策目標之一。

美國商會在「2020台灣白皮書」提及，「降低燃煤、核能發電依賴度的步調，遠比我們提高新燃氣、再生能源發電量的速度要快，終結燃煤發電及核電，在某些情況是不可逆的」。

美國商會進一步呼籲台灣政府，針對再生能源應提出更詳盡的發展計畫，並定期與業界開會，討論計畫進度和偶發事件的處置對策。

同時，美國商會還提出，為確保低廉的綠色能源價格，2025年後的再生能源計畫應充分利用國際供應鏈市場，台灣政府不應要求或僅有限度的要求使用在地產品，這將進一步促成再生能源發電成本的降低，同時也將確保台灣策略型產業能夠滿足其使用再生能源的需求，並盡可能以最具成本效益的方式取得。

此外，美國商會還表示，肯定台灣政府為鼓勵使用再生能源，已於今年3月公布「一定契約容量以上之電力用戶應設置再生能源發電設備管理辦法」草案，該辦法要求特定產業的用電大戶在5年內達成用電總量10%由自行產生或購買的再生能源提供。但，面對新冠肺炎疫情對經濟帶來的影響，美國商會建議台灣政府法規公告後延後2年實施，讓產業有足夠準備時間來因應目前的經濟衝擊。

美國商會並指出，且該法規也應明確納入過去已完成、且已在運作的再生能源設備裝置容量的計算，並且不應限制用電大戶所設置的再生能源設備需自發自用。