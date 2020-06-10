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影／美國商會發表白皮書 龔明鑫：台美關係越來越好
台北市美國商會今天發表「2020台灣白皮書」，聚焦在後疫情時代的重振準備，台北市美國商會建議，許多相關部會之間的溝通，需要來自更高位階的協調；而國發會主委龔明鑫中午也到場參加餐會，首次以國發會主委身份與美國企業交流，交換意見。
龔明鑫在會前受訪時表示，美國商會每年在華府都會幫台灣宣傳，他們去年提的建議有11項被政府所採納並解決，這項結果平了過去的紀錄，在這基礎上，雙方的互動將會更為密切。
龔明鑫強調，台灣現在跟美方的關係是越來越好，透過美國商會，彼此可以有更多的合作、互動和溝通，此外，今年台灣與美方財政部也簽定了一些合作協定，也就是兩個國家在資金上可以共同協助第三國的基礎建設，而防疫期間台美雙方也簽署了防疫聯盟，這意謂著台美之間的關係可以說是越來越好，彼此之間的投資越來越密切，規模越來越大。
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