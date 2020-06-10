影／美國商會發表白皮書 龔明鑫：台美關係越來越好

台北市美國商會今天發表「2020台灣白皮書」，聚焦在後疫情時代的重振準備，台北市美國商會建議，許多相關部會之間的溝通，需要來自更高位階的協調；而國發會主委龔明鑫中午也到場參加餐會，首次以國發會主委身份與美國企業交流，交換意見。

龔明鑫在會前受訪時表示，美國商會每年在華府都會幫台灣宣傳，他們去年提的建議有11項被政府所採納並解決，這項結果平了過去的紀錄，在這基礎上，雙方的互動將會更為密切。