美豬美牛成FTA最大難題 龔明鑫：持續與美方溝通

台北市美國商會今（10）日發表「2020台灣白皮書」，美商會會長金奇偉表示，台美關係現正處於歷史高點，美商會也在白皮書中，呼籲美方進一步強化對台經貿關係，特別是積極評估台美雙邊貿易協定（FTA），但也強調台美應務實解決美豬、美牛等歧見，並進一步建議可採彈性作法，只納入協商的一環，不以美豬、美牛議題當前題。

對於美商會的建議，國發會主委龔明鑫受邀參加美國商會白皮書發表午餐會前，接受媒體訪問時表示，這個議題的確大家都很關心，政府也很注意，但這個階段仍在持續收集各方意見，了解當中，並且關注，當然也與美方持續在做溝通。

至於針對美商會建議可以採取彈性作法，不以美豬、美牛當前題，只納入協商的一環，來談台美雙邊貿易協定（FTA），龔明鑫表示，「我們當然也希望是這樣子來跟美方做溝通」。