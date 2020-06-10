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製造業首季投資不減反增 連七季正成長

經濟日報 / 記者林于蘅／台北即時報導

經濟部統計處今（10）日指出，2020年第1季製造業營業收入5.9兆元，年減5.2%，不過，企業投資力度卻不減反增，首季製造業國內固定資產增購3,423億元，年增6.4%，連七季正成長，主因5G及高效能運算等新興應用科技持續拓展，半導體業者加速布局先進製程。

展望未來，統計處表示，國內半導體廠商為維繫領先競爭優勢，持續投資先進製程，加以台商回台投資計畫逐步落實，有助於延續我國製造業投資成長動能，惟因去年比較基數已高，以及新冠肺炎疫情重創全球經濟，恐抑低企業投資意願，預期增幅將趨緩。

2020年第1季製造業營業收入5兆9,222億元，年減5.2%，主因肺炎疫情全球延燒，衝擊終端消費需求，加以各國防疫封鎖管制致產能受限，以及國際油價大幅下滑，主要製造業除電子零組件業營收表現一枝獨秀外，餘皆較去年同季減少。

固定資產增購方面，今年第1季製造業國內固定資產增購（配合國民所得統計定義不含土地）3,423億元，年增6.4%，延續自2018年第3季以來之成長態勢。

其中，首季以機械及雜項設備增購占85.2%最多，年增8.7%；房屋及營建工程占13.9%，年減4.2%。

就行業別觀察，以電子零組件年第1季固定資產增購2,255億元，占製造業之65.9%居各業之冠，年增5.4%，主因在全球5G基礎建設及高效能運算需求持續拓展下，半導體業者加速布局先進製程，下游封測業者亦同步擴大資本支出，加上部分業者響應台商回台投資計畫，擴增國內產線所致。

化學材料業則增購205億元，年增45.5%，主因部分石化廠推動高值化布局，新建廠房及增購機械設備，以及部分化工業者跨足異業興建百貨商城所致。另，金屬製品業增購101億元，年減24.8%，主因部分業者因去年同期擴建新廠及增購設備，比較基數高，加上離岸風電業者部分產線陸續完工投產，致資本支出縮減。

電腦電子及光學製品業：增購97億元，年增23.7%，主因受美中貿易摩擦影響，部分廠商響應台商回台投資，持續擴增國內產能，其中以光學鏡頭及部分電子代工組裝廠投資增幅較為顯著。基本金屬業也增購92億元，年增28.3%，主因國內鋼廠更新設備及增建廠房挹注。

製造業 半導體

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