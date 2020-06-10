電力開發資金 台電發無擔保普通公司債117億元
為籌措電力開發所需資金，台電今（10）日指出，經常務董事會通過，預定於7月中、下旬發行2020年度第三期無擔保普通公司債117億元。
台電表示，為持續開發多元電源及電網，確保穩定供電，本次籌資主要因應大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫、第七輸變電計畫、林口電廠更新擴建計畫等。
台電說明，本次公司債發行條件如下:
一、5年期無擔保普通公司債：利率0.55%發行新台幣47億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本。
二、7年期無擔保普通公司債：利率0.60%發行新台幣56億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本。
三、10年期無擔保普通公司債：利率0.66%發行新台幣14億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本。
四、本期公司債之發行尚須經申報生效後確定。
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