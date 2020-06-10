美國商會：新冠疫情賦予台灣重新爭取企業投資的機會

台北市美國商會今（10）日發布「2020台灣白皮書」，聚焦在後疫情時代的重振準備，提醒台灣當世界經濟不振，非常仰賴國際貿易的台灣經濟，勢必一起受累，且不僅新冠肺炎疫情，又加上美中貿易衝突的後續效應，更使得台灣的產業供應鏈承受諸多壓力，台灣必須展現與抗疫過程中同樣的決心。

台北市美國商會會長金奇偉表示，未來幾個月，隨著世界經濟預備重整旗鼓，許多企業，無論跨國還是本土，都會再次評估他們的營運計畫，重新判斷要在哪些地方推動投資案，新冠肺炎疫情危機恰好賦予台灣重新爭取企業投資的機會。

同時，金奇偉也肯定台灣成功防止新冠肺炎疫情擴散，他更以「世界級的處理」、「台灣近期最重大的成就」來形容，並強調台灣有著完善的經商及投資環境。

「2020台灣白皮書」最大亮點是新增聚焦人才培育與發展更國際化勞動力的專章。金奇偉進一步指出，此專章屬於美國在台協會去年發起的「人才循環大聯盟計畫」一環，並與台灣政府及美國商會等非政府組織共同合作推動。

至於台灣該怎樣讓勞動力更國際化，金奇偉建議可責成行政院副院長辦公室來發展，推動促進台灣人才發展及循環的國家級策略，台北市美國商會建議，許多相關部會之間的溝通，需要來自更高位階的協調。同時，台灣政府也應完成「新經濟移民法」審議，更加善用已居住在台灣的外籍人才。

金奇偉強調，人才是實現台灣所有經濟政策目標的必備條件，這也包括轉型為以創新為基礎的經濟體，成為數位國家。

此外，金奇偉還特別指出，台灣由於成功防疫，在世界平台上有了一個新的領先位置，再加上台美友好關係現在更是歷史最高，這是非常特別的狀況，當然由於美國朝野上下對於美國、中國的互動現況普遍感到失望，美國需要更多的朋友， 包含台灣。

金奇偉表示，美國政府正極力鞏固美國在印度太平洋區域的影響力，保護美商企業利益，可能更迫切尋求區域內的可靠夥伴，而台灣則非常適合擔任此一要角。

此外，台北市美國商會「2019台灣白皮書」共提出82項議題，有11項獲得解決，約佔13%，追平2年前寫下的史上最佳紀錄。