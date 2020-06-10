為電力開發籌措資金 台電預定7月發行公司債117億元

「金管會應該鼓勵企業投資綠能，同時設立監管機制！」在9日的「綠色金融2.0公聽會」上，安侯永續發展顧問公司總經理黃正忠呼籲金管會，針對銀行設立綠色評鑑機制，並鼓勵銀行多投資綠能產業。再生能源推動聯盟理事長高如萍建議金管會，設立公開綠色融資平台，讓許多偏鄉建築可以加速應用綠能。金管會回應，主要還是以鼓勵的方式，並會在綠色金融2.0中規劃融資平台。

2020-06-09 19:47