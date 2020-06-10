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準颱風鸚鵡路徑曝光 預估本周末最接近台灣

調查：Q3景氣悲觀程度下降 企業徵才平均起薪優於去年

經濟日報 / 記者陳素玲／台北即時報導
示意圖。人力銀行調查發現，與第二季相比，企業對於第三季景氣，悲觀程度明顯縮減。 聯合報系資料照／記者林俊良攝影
示意圖。人力銀行調查發現，與第二季相比，企業對於第三季景氣，悲觀程度明顯縮減。 聯合報系資料照／記者林俊良攝影

yes123求職網今（10）日公布「鼠年第三季景氣暨勞動市場趨勢調查」，調查發現，與第二季相比，企業對於第三季景氣，悲觀程度明顯縮減，雖然仍有七成八企業今年第三季有徵才計畫，卻是七年新低。對於徵才職務，企業平均提供的月薪為35,748元，略高前季(Q2)調查時的35,321元，也多於去年同期的35,246元。

至於對下半年的加薪計畫，合計32.4%企業在今年「下半年」有加薪計畫，比例遠低於去年同期的54.4%，大減了22%，創六年以來同期新低水準。

肺炎疫情持續衝擊勞動市場，先是年後轉職潮停滯，緊接著波及畢業求職季，企業主到上班族，該如何看待未來前景？對於求才、謀職計畫，會不會有所影響？

yes123求職網調查發現，疫情對台灣經濟的衝擊到底有多大？根據yes123求職網調查發現，與第二季相比，企業對第三季景氣悲觀度明顯縮減，即使還有54.7%持平看待，樂觀的比例為23.3%，悲觀的佔22%：樂觀與悲觀比例相扣除後，企業「淨樂觀比例」為+1.3%，去年同期則為+4%，相較上一季「淨樂觀比例」是-10.2%，企業方面由負面轉變成「較持平」看法，但「樂觀度」仍算是七個季度以來的次低水準。

至於上班族對Q3景氣，持平看待的有41.6%，樂觀的佔19.8%，悲觀看待的有38.6%：將樂觀與悲觀比例相扣除後，得出來的勞方「淨樂觀比例」為-18.8%，去年同期則為-11.7%，相較Q2調查高達-37.3%，「悲觀度」仍算是17個季度以來的次高水準。

綜觀勞資雙方對經濟前景的看法，yes123求職網發言人楊宗斌解讀，內需廠商受到消費市場急凍效應波及，要靠政府紓困與振興方案，才有可能「點火」加溫業績；外銷廠商也受到全球市場影響，甚至供應鏈中斷，生產基地停工，導致出貨不順；由於無法預測疫情何時結束，因此苦撐中的企業主對未來營運，態度只能持續「謹慎保守」。

針對2020年上半年的薪資水準，合計有39.8%的企業表示，「有替」員工加薪過，比例遠低於去年同期的64%。其中情況又分成：「有，但屬於績效加薪」佔29.8%；「有，而且是全面加薪」僅佔了10%，「齊頭式」調薪的公司仍屬少數。

至於接下來的薪酬規劃，根據yes123求職網的調查顯示，合計32.4%企業在今年「下半年」有加薪計畫，其中分成25.7%計畫「績效加薪」，其餘6.7%才是計畫「全面加薪」。

除了調薪外，激勵員工或留住人才的方式，還有靠獎金或紅利，調查就發現，合計有兩成九(29.3%)的企業表示，在下半年「有」員工分紅或發獎金計畫，比例明顯低於去年同期的47.2%。其中情況又區分成：21.4%為「平均金額沒有比去年同期高」；7.9%為「平均金額比去年同期高」。

整體來說，有七成八(77.7%)的企業今年第三季有徵才計畫，比例雖高於前一次調查(Q2調查比例為54.1%)，仍少於去年同期的88.8%，創下七年以來「同期新低」。(2018年為91.5%；2017年為88.3%；2016年為80.3%；2015年為83.6%；2014年85.3%)

若以「產業別」交叉分析，Q3企業「徵才意願較高」的行業，「科技資訊」(92.3%)、「餐飲住宿與休閒旅遊」(87.9%)、「金融保險與會計統計」(81.8%)，以及「批發零售與貿易」(81.3%)、「文教業」(81%)。

在可複選情況下，今年第三季計畫徵才的企業，48.4%屬於「基層員工」；「第一線門市或銷售、業務人員」占31.1%；「儲備幹部」有20.3%；「工讀生或臨時工、計時人員」18.6%；「產線作業員」16.4%。

對這些職缺，企業開出的平均薪資為35748元，略高於前季(Q2)調查時的35321元，也多於去年同期的35246元。

解讀此次調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌預估，各大產業在「求才」方面，第三季屬於「內外微溫」：受疫情直接衝擊的行業，像是餐飲、觀光、飯店、航空，招募活動原本幾乎停擺，所幸國內從6月7日起「解封」，搭配「振興三倍券」上路，還有國旅補助、暑期商機加持，下半年徵才情況有望轉趨熱絡。

求職 薪資

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