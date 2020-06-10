台電二期離岸風場 6月18日九度決勝負

台電二期離岸風場昨（9）日上午第九度開標，台電稱已有一家廠商投標，接下來將組成審查小組，對其進行資格及規格審查；若投標廠商資格符合，且價格在底價之內，或達成協議，將公告決標。全部作業預估18日會有結果。

位於彰化外海的台電二期離岸風場，規劃2024年併網，此前因廠商反映預算太低、風險太高等因素八度流標。業界透露，台電風場具離岸風電國產化的指標意義，重要性不言而明。

台電今年初放寬投標資格，預算也從先前的612億元調高至640.5億元，上半年至今雖仍數度流標，但成功吸引廠商投標。

台電指出，若風場6月順利決標，最快今年夏季就可以開始施工，不會耽誤預定的併網時間。台灣受限冬季風速過高，離岸風場最佳施工季節為夏季。

鋼構廠方面，世紀鋼和興達海基此前坦言，今年數度開標前，均有接獲不少統包商前來詢價，但低調不願透露是哪些廠商；就接單能力來看，因掌握重件碼頭及生產腹地等優勢，坦言未來有信心拿下訂單，粗估訂單量是31到33座。