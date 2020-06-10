快訊

大立光配息79元史上最高 居台股之冠

七旬保全遭住戶欺壓罵奴才 當面吐水、拍桌嗆聲引眾怒

製造業投資額 首季小增6.4%

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
經濟部統計處指出，今年第1季製造業營收年減5.2%，但製造業投資金額增加6.4%。 聯合報系資料照
經濟部統計處指出，今年第1季製造業營收年減5.2%，但製造業投資金額增加6.4%。 聯合報系資料照

新冠肺炎疫情全球延燒，經濟部統計處今（10）日指出，今年第1季製造業營收年減5.2%，但製造業投資金額增加6.4%，主因5G及高效能運算等新興應用科技持續拓展，半導體業者加速布局先進製程，擴大資本支出所致，但因去年比較基數偏高，增幅縮減至個位數。

經濟部統計處今日公布「109年第1季製造業投資及營運概況調查報告」，在固定資產增購達3,423億元，季減27.8%，年增6.4%，延續自107年第3季以來的成長態勢。

統計處資料進一步顯示，若按固定資產型態分，今年第1季以機械及雜項設備增購占85.2%最多，年增8.7%；房屋及營建工程占13.9%，年減4.2%。

就行業別觀察，統計資料顯示，「電子零組件業」今年第1季固定資產增購2,255億元，占製造業之65.9%居各業之冠，年增5.4%，主因在全球5G基礎建設及高效能運算需求持續拓展下，半導體業者加速布局先進製程，下游封測業者亦同步擴大資本支出，加上部分業者響應臺商回臺投資計畫，擴增國內產線所致。

「化學材料業」則增購205億元，年增45.5%，主因部分石化廠推動高值化布局，新建廠房及增購機械設備，以及部分化工業者跨足異業興建百貨商城所致。

排名第三的「金屬製品業」，增購101億元，年減24.8%，主因部分業者因去年同期擴建新廠及增購設備，比較基數高，加上離岸風電業者部分產線陸續完工投產，致資本支出縮減。

另，「電腦電子及光學製品業」增購97億元，年增23.7%，主因受美中貿易摩擦影響，部分廠商響應臺商回臺投資，持續擴增國內產能，其中以光學鏡頭及部分電子代工組裝廠投資增幅較為顯著。而「基本金屬業」增購92億元，年增28.3%，主因國內鋼廠更新設備及增建廠房挹注。

至於在營業收入部分，根據統計處的資料顯示，109年第1季製造業營業收入5兆9,222億元，季減20.9%，年減5.2%，主因肺炎疫情全球延燒，衝擊終端消費需求，加以各國防疫封鎖管制致產能受限，以及國際油價大幅下滑，主要製造業除電子零組件業營收表現一枝獨秀外，其餘皆較去年同季減少。

展望未來，統計處表示，國內半導體廠商為維繫領先競爭優勢，持續投資先進製程，加以台商回台投資計畫逐步落實，有助於延續我國製造業投資成長動能，但因去年比較基數已高，以及新冠肺炎疫情重創全球經濟，恐抑低企業投資意願，預期增幅將趨緩。

此外，統計處也指出，各國為因應疫情擴散而祭出防疫管制措施，國際原物料價格波動劇烈，以及美中貿易紛爭波瀾再起，對全球經濟活動及終端消費動能造成嚴重衝擊，也進而影響我國製造業營收表現，但隨5G、高效能運算、人工智慧等新興科技持續推展、遠距商機需求增溫，以及部分電子產品遞延出貨，有助於帶動資訊電子產業營收回穩。

製造業

延伸閱讀

今年企業投資不受干擾 統計處評估審慎樂觀

台研發經費GDP占比首超日 躍居世界第三

前4月陸資來台、台資赴陸投資額 雙雙增逾60%

童子賢：台積電在南科投資額遠高於美 不擔心它離開台灣

相關新聞

製造業投資額 首季小增6.4%

新冠肺炎疫情全球延燒，經濟部統計處今（10）日指出，今年第1季製造業營收年減5.2%，但製造業投資金額增加6.4%，主因...

安謀擬設AIoT基金 國發基金想參一腳

國發會副主委鄭貞茂昨（9）日表示，為符合國際潮流，近期將修改國發基金投資管理規則，除現有以股票投資新創事業，將新增可轉讓...

名家觀點／落實資安治理 官民當務之急

近日，國內多家重要的能源、科技公司，如中油、台塑、力成，在5月初接連遭到惡意網路攻擊。4月底衛福部疾管中心也曾傳出遭駭入...

前五月機械出口 減幅收斂

台灣機械公會昨（9）日發布今年前五月機械設備出口值為103.1億美元，較去年同期減少8.4%；若以新台幣計約3,100億...

工具機大廠 看好下半年表現

工具機大廠東台集團董事長嚴瑞雄昨（9）日表示，受到新冠肺炎疫情影響，台灣工具機產業景氣仍看不遠，只能一季一季看；但近期急...

營造業移工聘僱 勞動部擬大鬆綁

後疫情時代，為了推動公共工程、振興經濟，勞動部今年第二度修正外籍移工政策，聘僱外籍移工門檻擬進一步放寬到1億元以上、工期...

綠色金融2.0 金管會：鼓勵設融資平台

「金管會應該鼓勵企業投資綠能，同時設立監管機制！」在9日的「綠色金融2.0公聽會」上，安侯永續發展顧問公司總經理黃正忠呼籲金管會，針對銀行設立綠色評鑑機制，並鼓勵銀行多投資綠能產業。再生能源推動聯盟理事長高如萍建議金管會，設立公開綠色融資平台，讓許多偏鄉建築可以加速應用綠能。金管會回應，主要還是以鼓勵的方式，並會在綠色金融2.0中規劃融資平台。

國巨以16.4億美元收購基美案 投審會通過

投審會今（9）日審查通過，國巨以16.4億美元收購基美，實行後持股比例為100%，國巨將成為全球第3大被動元件廠，國巨表...

移工在台期滿 雇主可申請延長3個月

勞動部今天表示，為避免人員跨境流動，若移工在6月17日至9月17日間工作期滿，雇主可以申請延期3個月；前次已經申請過延長...

新創利多 國發基金將以可轉讓公司債投資新創

國發會副主委鄭貞茂今（9）日表示，為符合國際潮流，近期將修改國發基金投資管理規則，除了現有以股票投資新創事業外，將新增可...

【隱形富豪1】雲林種菜阿伯穿汗衫 捧4500萬現金買地

「小姐，這些錢我要存起來！」70歲曾姓阿伯穿著汗衫、雨鞋，手捧著厚厚一疊鈔票，站在西螺農會存款櫃檯前，把一早賣菜的收入存起來，阿伯臉上有汗水，但表情很開心，臨櫃職員面對「存款大戶」趕緊起身，打招呼說「阿伯你心情『美賣』、這陣子菜價不錯吼。」阿伯聽到笑得更合不攏嘴了。

搶鐵飯碗出現槍手代考 中油：錄取者停止勞動契約

搶鐵飯碗出現槍手代考！針對高雄地檢署起訴國營事業舞弊代考集團，其中包含台灣中油公司108年度僱用人員甄試涉及槍手代考作弊...

熱門新聞

國泰航空停牌啟示：母體小的大型航空業面臨全新調整

投審會通過！國巨收購美國基美 成全球第三大被動元件廠

獨／配合18歲公民權、遺贈稅法將修法 省稅額度將縮水

農業移工大鬆綁 不只養牛 養豬雞鴨鵝都可聘外勞了

為何台積電新廠蓋在苗栗而非雲林？ 網揭主因： 支援較方便

劉德音掛保證 台積成長展望不變

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。