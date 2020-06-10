製造業投資額 首季小增6.4%

新冠肺炎疫情全球延燒，經濟部統計處今（10）日指出，今年第1季製造業營收年減5.2%，但製造業投資金額增加6.4%，主因5G及高效能運算等新興應用科技持續拓展，半導體業者加速布局先進製程，擴大資本支出所致，但因去年比較基數偏高，增幅縮減至個位數。

經濟部統計處今日公布「109年第1季製造業投資及營運概況調查報告」，在固定資產增購達3,423億元，季減27.8%，年增6.4%，延續自107年第3季以來的成長態勢。

統計處資料進一步顯示，若按固定資產型態分，今年第1季以機械及雜項設備增購占85.2%最多，年增8.7%；房屋及營建工程占13.9%，年減4.2%。

就行業別觀察，統計資料顯示，「電子零組件業」今年第1季固定資產增購2,255億元，占製造業之65.9%居各業之冠，年增5.4%，主因在全球5G基礎建設及高效能運算需求持續拓展下，半導體業者加速布局先進製程，下游封測業者亦同步擴大資本支出，加上部分業者響應臺商回臺投資計畫，擴增國內產線所致。

「化學材料業」則增購205億元，年增45.5%，主因部分石化廠推動高值化布局，新建廠房及增購機械設備，以及部分化工業者跨足異業興建百貨商城所致。

排名第三的「金屬製品業」，增購101億元，年減24.8%，主因部分業者因去年同期擴建新廠及增購設備，比較基數高，加上離岸風電業者部分產線陸續完工投產，致資本支出縮減。

另，「電腦電子及光學製品業」增購97億元，年增23.7%，主因受美中貿易摩擦影響，部分廠商響應臺商回臺投資，持續擴增國內產能，其中以光學鏡頭及部分電子代工組裝廠投資增幅較為顯著。而「基本金屬業」增購92億元，年增28.3%，主因國內鋼廠更新設備及增建廠房挹注。

至於在營業收入部分，根據統計處的資料顯示，109年第1季製造業營業收入5兆9,222億元，季減20.9%，年減5.2%，主因肺炎疫情全球延燒，衝擊終端消費需求，加以各國防疫封鎖管制致產能受限，以及國際油價大幅下滑，主要製造業除電子零組件業營收表現一枝獨秀外，其餘皆較去年同季減少。

展望未來，統計處表示，國內半導體廠商為維繫領先競爭優勢，持續投資先進製程，加以台商回台投資計畫逐步落實，有助於延續我國製造業投資成長動能，但因去年比較基數已高，以及新冠肺炎疫情重創全球經濟，恐抑低企業投資意願，預期增幅將趨緩。

此外，統計處也指出，各國為因應疫情擴散而祭出防疫管制措施，國際原物料價格波動劇烈，以及美中貿易紛爭波瀾再起，對全球經濟活動及終端消費動能造成嚴重衝擊，也進而影響我國製造業營收表現，但隨5G、高效能運算、人工智慧等新興科技持續推展、遠距商機需求增溫，以及部分電子產品遞延出貨，有助於帶動資訊電子產業營收回穩。