綠色金融2.0 金管會：鼓勵設融資平台

「金管會應該鼓勵企業投資綠能，同時設立監管機制！」在9日的「綠色金融2.0公聽會」上，安侯永續發展顧問公司總經理黃正忠呼籲金管會，針對銀行設立綠色評鑑機制，並鼓勵銀行多投資綠能產業。再生能源推動聯盟理事長高如萍建議金管會，設立公開綠色融資平台，讓許多偏鄉建築可以加速應用綠能。金管會回應，主要還是以鼓勵的方式，並會在綠色金融2.0中規劃融資平台。

綠色浪潮勢在必得

黃正忠表示，新冠肺炎對全球是警鐘，人類150年在地球上的發展，都是走線性金融路線，能源變成不可再生。但是現在人類面對的前5大風險都跟環境問題（如極端氣候、生物多樣性消失）有關，以後沒有好的環境，公司是無法賺錢的，傳統地緣政治、金融的風險都比過往衰退，這是企業、銀行都需要注意的地方。

他提到，國際上對於綠能的投資也不可逆的成長，2019年，全球發行永續債券的規模達到1.17兆美金。綠色或是永續債券，在支付利息的部份可與執行績效作連結，如減碳目標達成度愈好，配息可以給比較高，或是更優惠的利率。他認為台灣在能源轉型已經開始出現成效，不過在低碳建築、交通的方面可進行更多投資。

高如萍則說，許多偏鄉部落過去都是透過NGO零星募款的幫忙，才有機會享受綠能，因此如何讓這些資金有效流動、幫助需要的人是民間期待的。她建議金管會盤點出需要幫忙的人，如偏鄉部落在風災，由於都在水管線或電線末端，都會碰到斷電、斷水的情況，急需成立綠色融資平台機制，結合公益幫助更多人，並推廣綠色經濟。在平台上，資金來源、企業主碳足跡等都需要透明。

以獎勵優先

金管會綜規處副處長胡則華表示，金管會未來將推動綠色金融2.0，有邀請專家參考國際意見，推動永續金融。金管會主要會讓銀行從注意產業如何影響環境，變成注意環境如何影響產業，將更多氣候變遷因素納入整體業務推動考量，此外也會研擬推動有關綠色金融的融資平台。

金管會銀行組組長王允中則說，目前金管會還是希望以鼓勵的方式，讓銀行遵守赤道原則（銀行放款需考量企業社會責任、永續發展目標）對企業進行放款、融資，他們也會督導銀行公會，將赤道原則納入授信考量。

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