國巨以16.4億美元收購基美案 投審會通過

投審會今（9）日審查通過，國巨以16.4億美元收購基美，實行後持股比例為100%，國巨將成為全球第3大被動元件廠，國巨表示，將加速進行與基美的交割及合併作業，預計可在今年7月正式併入國巨的合併財務報表。

國巨說明，目前已全數取得全球各國政府監管單位及主管機關的核准，國巨將加速進行美國基美的交割及合併作業，預計可於2020年7月正式併入國巨的合併財務報表。

法人表示，國巨在併購基美後，將成為全球第3大被動元件廠，在晶片電阻、鉭質電容均為市占第一，陶瓷電容（MLCC）市占第3，不僅有助於擴大美歐市場能見度，也使得國巨順利進入高規格導向的日本市場，並透過與基美互補特性，強化高階、利基型市場完整布局，利於降低產業景氣循環風險。