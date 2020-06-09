世豐股東會通過配息3元、配股1元
世豐（2065）舉行股東會，會中通過去年盈餘分配案，決議配發每股現金股利3元、資本公積轉配股2元。
世豐美國、歐洲、紐澳地區接單表現佳，去年稅後純益為1.39億元，每股稅後純益（EPS）為4.26元。另外，世豐持續完善旗下螺絲全尺寸產品線布局，並進行費用管控。
展望2020年，世豐表示，將採取持續深化內部組織改造升級，朝台灣、越南分散生產基地，強化供應鏈管理以彈性生產供應配置，將是今年營運重心。
世豐也致力朝高附加價值產品及服務，持續深化與客戶合作研發新款螺絲產品，持續進行各國產品認證，以及強化智能化服務。世豐規畫於今年底完善長尺寸螺絲產品自動化生產製程，以有助於提升生產良率及效率，創造未來營運良好成長動能。
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