世豐股東會通過配息3元、配股1元

「小姐，這些錢我要存起來！」70歲曾姓阿伯穿著汗衫、雨鞋，手捧著厚厚一疊鈔票，站在西螺農會存款櫃檯前，把一早賣菜的收入存起來，阿伯臉上有汗水，但表情很開心，臨櫃職員面對「存款大戶」趕緊起身，打招呼說「阿伯你心情『美賣』、這陣子菜價不錯吼。」阿伯聽到笑得更合不攏嘴了。

2020-06-09 18:48