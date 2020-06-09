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新創利多 國發基金將以可轉讓公司債投資新創

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導

國發會副主委鄭貞茂今（9）日表示，為符合國際潮流，近期將修改國發基金投資管理規則，除了現有以股票投資新創事業外，將新增可轉讓公司債作為投資項目。

為營造國內有利於新創事業發展環境，鄭貞茂表示，國發基金目前只能投資股票，現在正檢討投資方式，規劃開放國發基金可持有新創事業可轉讓公司債，這對國外新創而言，已經是相當普遍的募資方式。

他進一步表示，可轉讓公司債屬債券性質，國發基金可先持有新創公司債券，未來俟新創事業成長後，再將債券轉換為股票，國發基金身分由債權人變為股東；這項投資工具將可適用所有方案，增加國發基金投資的彈性。

其次是，鄭貞茂指出，國發基金投資新創事業有時難免「踩地雷」，若可先以可轉債方式投資，直到公司達到設定目標後，再將之轉換成股權，國發基金權益更有保障。近期就會完成國發基金投資管理規則的修改。

他並透露，國發基金將投資一家美國知名創投基金，條件是國發基金投資額須用以投資台灣新創事業，此案已進入審議階段，預計近期會走完最後流程，正式對外公布。他表示，希望藉由「在國際呼風喚雨」的創投基金，投資台灣新創，發揮加速器功能，並鏈結國際人脈、市場，提高我國新創事業國際鏈結。

國發基金 公司債 創投基金

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