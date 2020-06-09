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國發基金表態願參與投資5+2產業 點名綠電、AIoT

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導
國發會副主委鄭貞茂今日表示，國發基金將積極參與5+2產業投資，將從被動接受申請轉為主動出擊，目前積極接觸民間相關基金。聯合報系資料照／記者戴瑞瑤攝影
國發會副主委鄭貞茂今日表示，國發基金將積極參與5+2產業投資，將從被動接受申請轉為主動出擊，目前積極接觸民間相關基金。聯合報系資料照／記者戴瑞瑤攝影

外界對國發基金多有期待，國發基金今（9）日表態，願參與5+2產業投資，包括綠電及AIoT等。

國發會副主委鄭貞茂今日表示，國發基金將積極參與5+2產業投資，將從被動接受申請轉為主動出擊，目前積極接觸民間相關基金。

他點名，綠能與離岸風電因要取得銀行融資或有困難，國發基金願意參與投資，不過，目前國際私募基金投資離岸風電後紛紛獲利了解、出脫持股，鄭貞茂說，這不是國發基金的標的，國發基金不會承接老股，只會投資新股。

鄭貞茂指出，他近期透過半導體協會聯繫上半導體大廠安謀（ARM）的負責人，得知安謀有意創立一檔AIoT基金，規模為1億美元，預計3至5成用於投資台灣，現已募得6000萬美元，國發基金也希望能參一腳。

他表示，外界對國發基金多有期待，期望國發基金積極參與5+2產業，參與台灣經濟發展，但5+2產業多具有前景，民間資金充沛，往往不會尋求有政府色彩的國發基金投資，因此很多好的基金募集，國發基金不一定能分到一杯羹。

國發基金 離岸風電 半導體

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