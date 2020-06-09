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豆府5月營收1.61億元、年增45.2% 單月歷史新高

經濟日報 / 記者黃文奇／即時報導
豆府餐飲（2752）公布5月營收約1.61億元，月增105.2%，年增45.2%；累計前五個月營收6.20億元，年增16.5%，創單月營收歷史新高。聯合報系資料照／記者黃寅攝影
豆府餐飲（2752）公布5月營收約1.61億元，月增105.2%，年增45.2%；累計前五個月營收6.20億元，年增16.5%，創單月營收歷史新高。聯合報系資料照／記者黃寅攝影

豆府餐飲（2752）今（9）日公布5月營收約1.61億元，月增105.2%，年增45.2%；累計前五個月營收6.20億元，年增16.5%，創單月營收歷史新高。

豆府表示，5月份因台灣疫情控制得宜，政府陸續放寬社交活動，自五一連假開始人潮陸續回籠，以及受惠母親節聚餐潮，各賣場人潮湧現，帶動豆府各門店營收恢復疫情前的水準，再加上新展店及外送的加持，營收大幅成長，較4月營收7,831萬元呈現倍數成長。

近期政府積極推動各項經濟刺激方案，針對6月2日行政院所公布七月發放「振興三倍券」的措施，豆府表示，集團已規劃三倍加碼促銷活動，只要至集團內任一品牌消費滿1,000元，即贈價值3,000元的「豆府加碼三倍券」，相信超值有感回饋，將快速提升消費者回流用餐，帶動業績持續提升。

此外，6月下旬將在新竹巨城購物中心開立已籌備多時的全新品牌─「姜滿堂」，挾集團優勢及在韓式料理長年累積的實力，以主打正宗韓國直火燒肉的型態切入每年有百億商機的燒肉市場，主攻高CP值的「姜滿堂」，平均客單價落在600～800元，價格帶設定相當親民且極具市場競爭力，相信此品牌的開展將帶動豆府另一波的營收成長動能。

隨著疫情趨緩，豆府在2020年的展店開發上，已逐漸恢復進度，截至目前為止已展店五間門店，6月底前將再新展四間門店，集團總店數將達到51間門店，下半年將持續積極評估展店，可望帶動全年營收及獲利成長。

營收 豆府 疫情

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