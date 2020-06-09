搶鐵飯碗出現槍手代考 中油：錄取者停止勞動契約

搶鐵飯碗出現槍手代考！針對高雄地檢署起訴國營事業舞弊代考集團，其中包含台灣中油公司108年度僱用人員甄試涉及槍手代考作弊。台灣中油今（9）日表示，對涉案員工將依相關人事獎懲規定辦理，涉及考試舞弊的考生依簡章規定於5年內不得再報考，已錄取進用者將依規定停止勞動契約。

台灣中油指出，去年12月間接獲考生涉及考試舞弊的情資，經研判極有可能為槍手代為應考，經經濟部函轉法務部偵辦，並於今年1月18日考試當日配合法務部調查執行搜索扣押及將相關人員帶回偵訊。

此外，為免日後再生弊端，台灣中油已針對考試作業提出防弊對策，包含要求考生報名時上傳近3個月照片、強化考生身分比對及監試作為及嚴格落實新進人員訓練考核期間評核等，以維持考試的公平性，進用優秀且適才適所員工。