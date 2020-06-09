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奧義智慧在日本Interop Tokyo中 獲資安類最大賞

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導
奧義智慧在日本Interop Tokyo 中獲頒資安類最大賞。奧義/提供
奧義智慧在日本Interop Tokyo 中獲頒資安類最大賞。奧義/提供

奧義智慧繼獲得網路安全卓越獎 (Cybersecurity Excellence Awards) 28項金獎、MITRE & ATT&CK年度評測偵測告警能力最高分、以及三項資安產品獲列入美國頂尖創投Momentum Cyber全球資安產業地圖 (CyberScape) 之後，近日再傳佳績，於日本Interop Tokyo中以AI資安創新技術和獨到解決方案，獲頒資安類最高肯定Best of Show Award。

Interop Tokyo 自 1994 年開始舉辦以來，即成為日本規模最大、最具代表性的 ICT 會展。 Best of Show Award 更是展會期間最具指標意義的活動，每年邀請 IT 各領域權威人士組成大會評審團 ，以該年度參展企業推出的或即將推出的產品服務，就其創新技術、商業價值等特性進行評比。

今年有 400 家以上的企業、分 14 個領域角逐大賞。奧義智慧的「CyCraft AIR」系列產品，因使用多項創新的 AI 技術提供更直覺的使用者體驗、更完整的全域監控，與更快速的威脅反應，而在決選中打敗其他13家競品，其中不乏知名國際大廠如思科 、Juniper與 Palo Alto等。

Interop Tokyo 大會評審團表示：「CyCraft AIR 積極運用機器學習訓練的 AI 自動化引擎，除了能在端點掃描監控、橫向攻擊分析、及提供對策與相對處置等展現高度自動化的資安防護之外，透過勢態感知技術所提供的視覺化事件關聯分析，能讓負責的資安團隊快速了解案情全貌、進行二次分析，避免再次被駭侵的風險。

CyberTotal 於資安威脅情資上更是活用了地理上的特性，特別是有計畫地加強亞洲區的資安威脅情資也十分值得評價。在各方面都看出團隊的用心及創新。在以歐美為發展中心的資安領域，期待今後能夠繼續以亞洲公司的身分，積極地開發優良的產品以及服務」。

資安 情資

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