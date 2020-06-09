投審會核准 國巨收購美國基美案

經濟部投資審議委員會於今（9）日召開第1190次委員會議，核准國巨公司現金收購美國基美（KEMET）及其子公司。本次國巨與美國基美的合併案，已全數取得全球各國政府監管單位及主管機關的核准。國巨公司將加速進行美國基美的交割及合併作業，預計可於2020年7月正式併入國巨的合併財務報表。

國巨日前股東會表示，本季短期訂單相當不錯，下半年面臨的變數與狀況相對較多。法人認為，7月若能順利合併財報中的基美部份，基美一年獲利約可貢獻國巨8.2元（依2019年獲利，搭配國巨稀釋後股本），2020年僅貢獻半年，約可貢獻4元以上，預期2021年貢獻一整年約8.2元（稀釋後股本）。

國巨成功搶佔中高階汽車及工業產品市場，外資看好國巨可望擺脫過去營運上下起伏的特性，且可不再受3C產品的傳統淡旺季需求的景氣循環，導致月營收較大的波動影響，法人預估下半年注入基美業績的情況下，國巨2020年每股盈餘可望超過30元以上、明年基美對國巨的貢獻則上看8元以上。