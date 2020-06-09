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為何提早掀牌不提訴訟？ 韓國瑜：不願見社會對立撕裂

奧客小心！菲律賓擬新法 外送惡意棄單直接抓去關六年

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

菲律賓眾議院日前提交了一項法案，將針對那些無故取消外送訂單的人進行懲處。該法案禁止在外送員已經預付或運送物品中途「取消訂單」，違者將被處以至少6年監禁並罰款10萬元披索（約新台幣6萬元）。法案指出，有顧客為惡作劇而取消外送，會對無辜的送貨員造成損害。

其實在菲律賓，因為人力便宜、尤其在首都馬尼拉常常塞車塞到爆，叫外賣、外送早已行之有年，且也相當盛行。甚至在新冠肺炎肆虐的時候，因為馬尼拉封城，甚至可以請人直接去超市幫忙代購食物等物資。

據外電《CNN》報導，菲律賓的外送服務，通常是由外送員取餐時代墊，送貨時再跟顧客收取費用，這也導致了不少惡作劇情形。

菲律賓眾議員加爾班（Alfredo Garbin）日前提交了一項法案，該法案禁止在商品運送途中、外送員已經預付的情況下取消訂單，違者將被處以至少6年監禁並罰款10萬菲律賓比索，並賠償外送員之前代墊的商品價值，還需支付店家兩倍的費用以補償「取消交易」的行為。

法案指出，有顧客為惡作劇而叫外送，此舉對外送員造成損失，尤其相關的惡作劇愈來愈多，在新冠肺炎疫情期間更為頻繁，應立法規管。

此外，在任何平台上羞辱、貶低外送員的人將會面臨至少6個月的監禁。

當然也有棄單不罰的可能，像是訂單被延遲1小時以上等非惡意取消訂單。提出法案的議員表示，仍將對條例進行調整，但研擬這個法案，就是希望人們重視外送惡意棄單的嚴重問題，遏止有心人故意惡作劇。

菲律賓 馬尼拉 肺炎

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