蘇貞昌參訪國光生技 囑託董座詹啟賢加快疫苗生產腳步

行政院長蘇貞昌今（9）日率領行政團隊南下台中市，參訪國光生物科技公司，並表示台灣在防疫成功後，也很努力在做紓困與振興工作，但要等疫苗出來後，才能讓全民安全。蘇揆也囑託國光生技董事長詹啟賢加快腳步產生疫苗，讓國人安全。

蘇揆今日與行政院副院長陳其邁、秘書長李孟諺、中央流行防疫指揮中心指揮官陳時中等行政團隊，前往位於台中市的國光生技公司參訪。蘇揆受訪表示，詹啟賢是這方面的異界專家，且他也看到國人在疫苗生產上已經做很多突破，將有好消息漸漸出來。

蘇揆表示，陳其邁昨日向他報告關於疫苗研發，他非常期待。蘇揆說，台灣防疫成功，而紓困、振興也很努力在做，但要等疫苗出來，才能讓全民安全，因此今天特別向詹啟賢董事長表示敬意，也拜託希望能加快腳步產生疫苗，這不但能讓國人安全，也是全世界的期待。

蘇揆致詞時表示，眼前最重要的就是疫苗與藥品，他對國光生技多年來在此方面的聲譽卓著，表達肯定、鼓勵與感謝，基於早一天有疫苗，就能早一天解除全人類疑慮並滿足國人需要，而在符合嚴謹程序、法律規定且儘速的方面，政府與國光公司態度一致。

蘇揆表示，因此，政府要以最嚴謹與最誠意態度來積極合作，在蔡總統指示下，相關預算、經費也已有所準備，他今日帶領幾乎整個行政團隊到國光生技公司，足見行政院對疫苗研發生產的重視與期待，相信在台灣防疫成功後，疫苗方面也能成功。