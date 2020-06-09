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投審會通過！國巨收購美國基美 成全球第三大被動元件廠
經濟部投審會今（9）日進行投資審議委員會，會中通過國巨以16億4,000萬美元（折合新台幣約491億2,948萬元）間接投資美國KEMET CORPORATION(基美)股權的投資案。
投審會指出，基美是美國被動元件大廠，產品可應用於汽車電子、工業應用、航空、醫療、智慧手機、雲端/網路設備、5G、無線通訊等高階領域，客戶包括一線車廠安全系統及電信基地台。
投審會表示，本案實行後持股比例100%，國巨成為全球第三大被動元件廠，可達成晶片電阻、鉭質電容均為市佔第一，MLCC（陶瓷電容）市佔第三，有助於擴大美歐市場能見度，使國巨順利進入高規格導向的日本市場，並透過與基美互補特性，強化高階、利基型市場完整佈局，利於降低產業景氣循環風險。
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